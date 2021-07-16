Із жовтня деяким українцям почнуть виплачувати додаткові 400 грн до пенсії

Вже з 1 жовтня українці віком 75+ отримуватимуть доплати до пенсії розміром 400 грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі уряду.

Анонсовані доплати частині українських пенсіонерів почнуть перераховувати вже з 1 жовтня. Втім йдеться не про всіх, а лише про категорію осіб, яким виповнилося більше 75 років, і їхня пенсія не перевищує розмір середньої заробітної плати в Україні. Всі вони отримуватимуть додатково по 400 грн.

Хоча попередньо в уряді планували запустити такі виплати з 1 липня цього року, втім вони відтермінувалися.

Водночас із 2020 року пенсіонери віком 80+ вже отримують щомісяця додаткові 500 грн.

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Нагадаємо, з 1 березня в Україні на 11% зросли пенсії, йдеться про середню набавку розміром 300 грн для 8 мільйонів людей.

На Львівщині індексація охопила 70% пенсіонерів, проте більшість із них отримала лише на 100 грн більше.

За останніми даними, 82% пенсіонерів в Україні отримують виплату, яка є меншою від фактичного прожиткового мінімуму, – менше 4000 грн.Натомість найвищі пенсії, понад 4000 грн, отримують у Києві, Донецькій та Луганській областях. Середня пенсія на Львівщині становить майже 3200 грн.

Як писав Львівський портал, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що через 15 років Україна не зможе виплачувати пенсії громадянам.

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