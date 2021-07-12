Україна готується до спалаху covid через штам «Дельта»

Через зростання захворюваності на коронавірус в країнах ЄС, що спричинене штамом «Дельта», в Україні почали готуватись до нового спалаху covid. Про це повідомили в офісі президента за підсумками селекторної наради.

«У зв’язку зі зростанням захворюваності на COVID-19 у Європі через штам «Дельта» необхідно скоординувати роботу влади для підготовки до потенційного спалаху хвороби в Україні, а також продовжувати активну вакцинацію населення», – йдеться в повідомленні.

Як зазначив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, Рада національної безпеки і оборони вже підтвердила наявність штаму «Дельта» в Україні. Тож потрібно нарощувати кількість тестувань на COVID-19 та збільшувати лабораторні потужності для виявлення цього штаму.

«Уряд планує активно працювати в цьому напрямку наступні тижні для того, щоб скоординувати роботу органів місцевої влади та підготувати медичну систему до потенційного зростання захворюваності», — наголосив очільник КМУ.

Реклама партнерів

Він також акцентував увагу на необхідності нарощувати темпи вакцинації проти коронавірусу.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко поінформував, що в Україну прибуло ще 500 тис. доз вакцини CoronaVac і незабаром вона буде розподілена в регіони, зокрема у найвіддаленіші населені пункти, щоб щепити якнайбільше людей. Найближчим часом загалом очікують на 1,23 млн доз CoronaVac та 256 тис. доз Pfizer-BioNTech.

Нагадаємо, нещодавно в ЛОДА заявили, що в багатьох європейських країнах спостерігається зростання захворюваності на коронавірус. Відтак таку ж ситуацію прогнозують в Україні, зокрема, і на Львівщині, вже в найближчі три тижні.

Як повідомляв Львівський портал, через новий штам коронавірусу «Дельта», який є вдвічі заразнішим, Львів посилює карантин у кафе і ресторанах, а також у закладах культури. Всі деталі – за цим посиланням.

Додамо, що щеплення проти коронавірусу отримали понад 200 тисяч мешканців Львівщини, із них 62 тисячі людей вже є повністю провакциновані. Загалом вакцинувати хочуть половину населення області, а це 1,5 млн людей.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.