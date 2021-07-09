Львівщина отримує Covid-вакцину щотижня, – ЛОДА

Львівська область отримує вакцини від коронавірусної інфекції щотижня, проблем із поставками немає. Про це 9 липня під час брифінгу розповів директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис, передає Львівський портал.

За його словами, за останні три дні Львівщина отримала понад 28 тисяч доз вакцини Pfizer. Також область ще має близько 40 тисяч доз препарату CoronaVac та 10 тисяч доз AstraZeneca.

Орест Чемерис зауважив, що Львівщина отримує вакцину від коронавірусу кожного тижня.

«Перебоїв із поставками вакцин немає. Тому усі, хто отримав першу дозу вакцини від коронавірусу, одержать і другу. Вакцина є у достатній кількості. Проблем із забезпечення немає», – зауважив головний медик Львівщини.

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Загалом на Львівщині вже зробили понад 208 тисяч Covid-щеплень. Одну дозу вакцини отримали 146 тисяч мешканців, а дві – понад 62 тисячі людей. Протягом 8 липня в області провели 6,5 тисяч щеплень від коронавірусу.

Нагадаємо, проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення, а це – 1,5 мільйона людей.

Зауважимо, у Львівській області працюють центри вакцинації, де населення може отримати Covid-щеплення. Зокрема, цими вихідними, 10-11 липня, у Львові та області працюватимуть 13 центрів вакцинації вакцинації населення. З локаціями і графіками можна ознайомитися за посиланням.

В усіх центрах вакцинації на Львівщині щеплення роблять вакциною китайською вакциною CoronaVac. Її ефективність сягає 83,5% після двох доз. Нещодавно цю вакцину схвалила ВООЗ для використання.

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