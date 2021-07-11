Covid в Україні: 290 нових хворих, 5 людей померло

Станом на неділю, 11 липня, в Україні підтверджено 2 241 043 випадки коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 290 нових хворих, ще 5 осіб померло. Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Протягом 10 червня в Україні провели 25 356 тестувань, які виявили 209 нових випадків Covid. Серед нових хворих – 23 дитини та 7 медпрацівників. Також за останню добу до медзакладів госпіталізували 374 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (91), Дніпропетровській (35), Київській (24), Одеській (22) та Харківській (18) областях.

За увесь час пандемії коронавірус підтвердили у 2 241 043 людей. Від ускладнень інфекції померло 52 597 осіб (+5 за останню добу). Натомість побороли недугу 2 177 293 людей (+374 за останню добу).

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Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 91 випадок;

Дніпропетровська область – 35 випадків;

Київська область – 24 випадки;

Одеська область – 22 випадки;

Харківська область – 18 випадків;

Полтавська область – 13 випадків;

Житомирська область – 12 випадків;

Запорізька область – 12 випадків;

Херсонська область – 10 випадків;

Львівська область – 7 випадків;

Донецька область – 6 випадків;

Івано-Франківська область – 5 випадків;

Сумська область – 5 випадків;

Хмельницька область – 4 випадки;

Черкаська область – 4 випадки;

Чернівецька область – 4 випадки;

Кіровоградська область – 3 випадки;

Луганська область – 3 випадки;

Миколаївська область – 3 випадки;

Вінницька область – 2 випадки;

Волинська область – 2 випадки;

Рівненська область – 2 випадки;

Тернопільська область – 2 випадки;

Чернігівська область – 1 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, наприкінці квітня Україна вийшла із третьої хвилі коронавірусу. Незважаючи на те, що у МОЗ прогнозували новий спалах ще після Великодня, ситуація стабілізувалась і рівень захворюваності дотепер суттєво не росте.

Станом на початок червня вся територія України перейшла у «зелену» covid-зону, де діють найслабші карантинні обмеження. А нещодавно держава увійшла ще й у «зелену» зону за критеріями ЄС, адже показники захворюваності сягли найменшої позначки за весь рік.

Відтак Україні також значно послабили карантин. Йдеться про скасування часових обмежень для закладів харчування, а також дозвіл на в’їзд іноземців.

Однак через новий штам «Дельта», який є вдвічі заразнішим і несе більшу загрозу здоров’ю, Україна обмежила в’їзд людей із чотирьох країн, де циркулює штам «Дельта». Особливу увагу приділятимуть РФ. Загалом в РНБО кажуть, що цей штам може потрапити в державу щонайменше зі сімох країн.

Нещодавно в Україні зафіксували перші випадки зараження штамом «Дельта». Його діагностували у 66-річної жінки та 16-річної дівчини, які приїхали з Росії.

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