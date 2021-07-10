В Україні – 506 нових випадків Covid

Станом на суботу, 10 липня, в Україні підтверджено 2 240 753 випадки коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 507 нових хворих, ще 20 осіб померло. Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Протягом 9 червня в Україні провели 40 197 тестувань, які виявили 507 нових випадків Covid. Серед нових хворих – 41 дитина та 33 медпрацівників. Також за останню добу до медзакладів госпіталізували 364 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (150), Київській (47), Харківській (40), Одеській (29) та Донецькій (29) областях.

За увесь час пандемії коронавірус підтвердили у 2 240 753 людей. Від ускладнень інфекції померло 52 592 осіб (+20 за останню добу). Натомість побороли недугу 2 176 919 людей (+809 за останню добу).

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Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 150 випадків;

Київська область – 47 випадків;

Харківська область – 40 випадків;

Одеська область – 29 випадків;

Донецька область – 29 випадків;

Львівська область – 29 випадків;

Дніпропетровська область – 22 випадки;

Луганська область – 16 випадків;

Вінницька область – 13 випадків;

Миколаївська область – 13 випадків;

Херсонська область – 13 випадків;

Кіровоградська область – 11 випадків;

Рівненська область – 11 випадків;

Черкаська область – 11 випадків;

Житомирська область – 10 випадків;

Івано-Франківська область – 10 випадків;

Чернігівська область – 10 випадків.

Хмельницька область – 7 випадків;

Чернівецька область – 7 випадків;

Сумська область – 9 випадків;

Полтавська область – 8 випадків;

Запорізька область – 4 випадки;

Волинська область – 3 випадки;

Тернопільська область – 3 випадки;

Закарпатська область – 2 випадки;

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, наприкінці квітня Україна вийшла із третьої хвилі коронавірусу. Незважаючи на те, що у МОЗ прогнозували новий спалах ще після Великодня, ситуація стабілізувалась і рівень захворюваності дотепер суттєво не росте.

Станом на початок червня вся територія України перейшла у «зелену» covid-зону, де діють найслабші карантинні обмеження. А нещодавно держава увійшла ще й у «зелену» зону за критеріями ЄС, адже показники захворюваності сягли найменшої позначки за весь рік.

Відтак Україні також значно послабили карантин. Йдеться про скасування часових обмежень для закладів харчування, а також дозвіл на в’їзд іноземців.

Однак через новий штам «Дельта», який є вдвічі заразнішим і несе більшу загрозу здоров’ю, Україна обмежила в’їзд людей із чотирьох країн, де циркулює штам «Дельта». Особливу увагу приділятимуть РФ. Загалом в РНБО кажуть, що цей штам може потрапити в державу щонайменше зі сімох країн.

Нещодавно в Україні зафіксували перші випадки зараження штамом «Дельта». Його діагностували у 66-річної жінки та 16-річної дівчини, які приїхали з Росії.

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