На Львівщині за добу – жодної смерті від Covid

Станом на ранок суботи, 10 липня, у Львівській області зафіксовано 137 698 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 29 нових хворих. Про це інформує пресслужба Львівської міськради.

В області за попередню добу провели 704 дослідження на коронавірус, з них 29 виявилися позитивними. Серед нових хворих – 12 львів’ян.

За увесь час у Львівській області Covid підтвердили у 137 698. Від ускладнень коронавірусу померло 3 664 людини (0 за останню добу). Натомість побороли недугу 133 389 осіб (+ 111 за останню добу).

Нагадаємо, в області суттєво знизилась завантаженість лікарень хворими на коронавірус – зараз зайнято менше 7% ліжок, у низці лікарень уже взагалі немає covid-пацієнтів. Через це на Львівщині згорнули половину covid-відділень.

Реклама партнерів

Через новий штам коронавірусу «Дельта», який є вдвічі заразнішим, Львів посилює карантин у кафе і ресторанах, а також у закладах культури. Всі деталі – за цим посиланням.

Додамо, що щеплення проти коронавірусу отримали понад 173 тисячі мешканців Львівщини, із них майже 40 тисяч людей вже є повністю провакциновані. Загалом вакцинувати хочуть половину населення області, а це 1,5 млн людей.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.