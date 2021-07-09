Міська рада Львова дала «добро» на розбудову депутатського ЖК

Виконавчий комітет Львівської міської ради 9 липня погодив чергову чергу будівництва масштабного ЖК Safe Town, який у Львові зводять фірми, співвласниками є або раніше були депутати від «ЄС». Про це повідомляє Львівський портал.

Так, ТзОВ «Тібет» та ТзОВ «Львівська інвестиційна компанія» отримали містобудівні умови та обмеженння на будівництво торгово-офісної будівлі з автостоянкою, багатофункціональної будівлі з вбудованим дитсадком та підземною автостоянкою на вул. Кульпарківській, 96 та вул. Садовій, 2-А.

Йдеться про нову чергу будівництва масштабного ЖК Safe Town, який компанія «Нова оселя» зводить на території колишньої автобази. Йдеться про торгово-офісний центр із трирівневим наземним паркінгом та ще одну офісну будівлю з дитсадком і підземним паркінгом.

Раніше у мерії мали зауваження щодо кількості паркомісць у всьому комплексі. Та під час засідання співвласник будівельної компанії Назарій Бербека похвалився, що проєктанти навіть перевершили норми, встановлені законодавством щодо парковок.

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«Всі норми щодо парковок ми навіть перевершуємо. Вся ділянка під комплексом, 2,2 га, є фактично суцільним підземним паркінгом, де це можливо, де немає газових труб. Плюс ще є наземний трирівневий паркінг і ще один на четвертому поверсі», – сказав Назарій Бербека.

Щодо вбудованого дитсадка, то він буде приватним, його площа становитиме всього лише 310 м кв. Втім на думку забудовника, такої площі є достатньо, адже у першій черзі будівництва теж уже передбачили освітній заклад, а загалом у мікрорайоні є ще сім. Водночас Назарій Бербека запевнив, що приміщення продавати не будуть і в ньому справді діятиме дошкільний заклад.

Відтак своїми рішеннями виконком встановив, що висота торгово-офісної будівлі не повинна перевищувати 27,2 м, а багатофункціональної будівлі – 27,1 м.

Зазначимо, що в цьому житловому комплексі спорудять житлові будинки на 6-10-16 поверхів, а також офіси, магазини та інші комерційні об’єкти.

ЖК займатиме територію площею понад 2 га. Для цього Львівська міська рада ще у 2019 році надала в оренду ТзОВ «Тібет» більше десятка земельних ділянок і при цьому дозволила змінити їхнє цільове призначення.

Попередню чергу будівництва цього комплексу міськрада Львова погодила в обмін на приміщення під освітній заклад. У ньому міська рада хоче відкрити філію школи «Світанок», що розташована неподалік. Головний акцент комплексу, 16-поверхову житлову багатоповерхівку, у мерії одобрили в середині червня.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Львівська інвестиційна компанія» – будівельна компанія, відома як «Нова оселя». Її власниками є Назарій Бербека (депутат Львівської міськради від «ЄС»), бізнесмен Тарас Дідик та підприємець Олександр Потернак.

Фірма Тараса Дідика, ТОВ «Бізнес-Вектор ДК», нещодавно виграла 45-мільйонний тендер на добудову візит-центру у Шевченківському гаю. Детальніше читайте за цим посиланням.

Крім того, раніше Тарас Дідик й Назарій Бербека були пов’язані з ОСББ «Грушевський», яке хоче хоче знести будинок у самому центрі Львова й збудувати натомість багатоповерхівку. Через це гозгорівся справжній скандал. На засіданні 9 липня виконком таки видав містобудівні умови та обмеження на цей об’єкт, але без повного знесення існуючої будівлі.

Натомість кінцевим бенефіціаром ТзОВ «Тібет» є львів’янин Петро Грушевський, а раніше серед власників підприємства були Юрій та Остап Доскічі. Останній також є депутатом Львівської міськради від «ЄС».

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