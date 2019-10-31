Мерія продасть будівельній компанії землю біля Стрийського ринку

Львівська міська рада продасть МПП «Міліна» землю в історичному ареалі. Дві земельні ділянки на вул. Стрийській, 6 фірма купить трохи більше, ніж за 1 мільйон гривень. Відповідні ухвали сьогодні, 31 жовтня, прийняли під час сесії, «за» проголосували 39 та 41 депутат. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Прийнятими ухвалами депутати дозволили продати МПП «Міліна» дві земельні ділянки загальною площею 0,0199 га на вул. Стрийській, 6, 6-ж, 6-з.

Згідно з експертною оцінкою, вартість однієї ділянки становить 340 752,51 грн, іншої – 735 592,72 грн. Тобто загалом від продажу землі біля Стрийського ринку міська рада Львова отримає трохи більше 1 мільйона гривень.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Як вказано у пояснювальній записці про ухвали, на цих ділянках сьогодні розташований гараж площею 21,5 кв м, який у жовтні минулого року придбало МПП «Міліна». Тепер, маючи у власності нерухомість, підприємство хоче викупити землю із комунальної власності.

Цільове призначення земельних ділянок – для будівництва індивідуальних гаражів. Втім землі також належать до житлової та громадської забудови і входять в історичний ареал Львова.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, мале приватне підприємство «Міліна» існує з 1992 року і займається будівництвом. Його власником є львів’янин Тарас Дідик. Водночас йому належить ще одна будівельна фірма, ТзОВ «Бізнес-вектор-ДК», та ТМ «Нова оселя».

Також Тарас Дідик є співвласником компаній «Західбудкапітал» (добування нафти) «Капітал-будзахід» (продаж твердого, рідкого, газоподібного палива) та ще низки будівельних підприємств.

Кілька років тому Тарас Дідик був пов’язаний із ОСББ «Грушевський», яке зараз хоче на вул. Поповича, що в центрі Львова, збудувати 5-поверховий будинок.