У мерії погодили розбудову депутатського ЖК на Кульпарківській

Виконавчий комітет Львівської міськради 18 червня погодив нову чергу будівництва масштабного житлового комплексу на вул. Кульпарківській, 96, який зводять фірми, співвласниками є або раніше були депутати від «ЄС». Про це повідомляє Львівський портал.

Так, ТзОВ «Тібет» та ТзОВ «Львівській інвестиційній компанії» отримали містобудівні умови та обмеженння на будівництво житлового багатоквартирного будинку з вбудованою автостоянкою і громадськими приміщеннями на вул. Кульпарківській, 96 та на вул. Садовій, 2-А.

Йдеться про третю чергу будівництва масштабного ЖК Safe Town, який компанія «Нова оселя» зводять на території колишньої автобази. Це буде 16-поверхова житлова багатоповерхівка з комерцією на нижніх поверхах, яка має стати головним висотним акцентом комплексу.

Спочатку забудовник запланував 51 місце в паркінгу, проте на вимогу мерії збільшив їх до 87 місць. Водночас міський голова Андрій Садовий заявив, що навіть цієї кількості є недостатньо, але у майбутніх офісах поруч буде ще близько ста паркомісць. Тому всі парковки він запропонував об’єднати.

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«Тоді буде до двох паркомісць на одне помешкання, що є в цьому районі є критично важливо. З власниками цього комплексу вчора ми це проговорили, вони готові на ці кроки йти, тільки треба це дуже грамотно прописати», – сказав мер.

Відтак своїм рішенням виконком встановив, що висота цього будинку не повинна перевищувати 51,55 м.

Зазначимо, що в цьому житловому комплексі спорудять житлові будинки на 6-10-16 поверхів, а також офіси, магазини та інші комерційні об’єкти. ЖК займатиме територію площею понад 2 га. Для цього Львівська міська рада ще у 2019 році надала в оренду ТзОВ «Тібет» більше десятка земельних ділянок і при цьому дозволила змінити їхнє цільове призначення.

Попередню чергу будівництва цього комплексу мерія погодила в обмін на приміщення під освітній заклад. У ньому міська рада хоче відкрити філію школи «Світанок», що розташована неподалік.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Львівська інвестиційна компанія» – будівельна компанія, відома як «Нова оселя». Її власниками є Назарій Бербека (депутат Львівської міськради від «ЄС»), бізнесмен Тарас Дідик та підприємець Олександр Потернак.

Фірма Тараса Дідика, ТОВ «Бізнес-Вектор ДК», нещодавно виграла 45-мільйонний тендер на добудову візит-центру у Шевченківському гаю. Детальніше читайте за цим посиланням.

Крім того, раніше Тарас Дідик й Назарій Бербека були пов’язані з ОСББ «Грушевський», яке хоче хоче знести будинок у самому центрі Львова й збудувати натомість багатоповерхівку. Через це гозгорівся справжній скандал.

Натомість кінцевим бенефіціаром ТзОВ «Тібет» є львів’янин Петро Грушевський, а раніше серед власників підприємства були Юрій та Остап Доскічі. Останній також є депутатом Львівської міськради від «ЄС».

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