Львів'янина судитимуть за знущання над матір’ю

На лаві підсудних опинився 33-річний львів’янин, який регулярно бив і ображав свою матір, а також відбирав у неї гроші. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

59-річна львів’янка неодноразово зверталась до правоохоронців через свого 33-річного сина, з яким вона разом мешкає. Чоловік неодноразово ображав її, бив та відбирав гроші.

Щоразу на виклик прибували поліцейські, які спочатку проводили профілактичні бесіди з кривдником, потім взялися складали на нього адмінпроколи за вченення домашнього насильства, виносили термінові заборонні приписи.

Із початку 2021 року у домашнього тирана «назбиралось» 5 адмінпротоколів та 6 заборонних приписів, зокрема з вимогою залишити місце спільного проживання з матір’ю. Проте незважаючи на це, львів’янин не припинив знущання над своєю мамою.

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17 квітня жінка вчергове звернулась у поліцію, оскільки її син, будучи п’яним, побив її. Встановивши всі обставини події, слідчі вже відкрили кримінальне провадження за ст.126-1 (домашнє насильство) ККУ.

За знущання над матір’ю 33-річному львів’янину «світить» від 150 до 200 годин громадських робіт або до шести місяців арешту, або до п’яти років обмеження волі, або до двох років позбавлення волі.

Правоохоронці завершили розслідування, а обвинувальний акт скерували на розгляд суду, який і обиратиме покарання для домашнього тирана.

Нагадаємо, нещодавно в Україні посилили відповідальність за домашнє насильство. Тепер кривдники мають сплатити штраф, відбути громадські роботи й адмінарешт, призначені судом.

Зауважимо, що у Львові працюють дві мобільні групи поліції, які реагують на домашнє насильство. Також у місті є мобільна бригада соціально-психологічної допомоги людям, які перебувають у кризовій ситуації і потребують екстреної допомоги, у тому числі й постраждалим від домашнього насильства. Детальніше про її роботу читайте тут.

На вул. Лінкольна, 57 відкрили денний центр допомоги постраждалим від домашнього насильства, а також «зелену кімнату» для корекційних занять з дітьми.

Водночас на вул. Личаківській, 90 облаштовують соціальний центр для постраждалих від домашнього насильства. Створення такого закладу передбачила Львівська міськрада.

Додамо, нещодавно львів’янин, якого судили за домашнє насильство, відбувся 150 годинами громадських робіт.

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