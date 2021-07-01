Верховна Рада посилила покарання за домашнє насильство

1 липня Верховна Рада підтримала в другому читанні та в цілому законопроєкт щодо посилення відповідальності за вчинення домашнього насильства. Про це повідомили на сайті Верховної Ради.

Закон має регулювати притягнення до відповідальності за:

вчинення домашнього насильства;

насильства за ознакою статі;

невиконання термінового заборонного припису;

неповідомлення про місце свого тимчасового перебування.

У разі виявлення ознак домашнього насилля особа повинна:

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сплатити штраф у розмірі від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-340 грн),

виконати громадські роботи на строк від 30-ти до 40-ка годин,

відбути адміністративний арешт на строк до десяти діб.

Якщо ті самі дії вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з таких порушень, це тягнутиме за собою накладення штрафу від 20 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340-680 грн), громадські роботи на строк від 40-ка до 60-ти годин або адміністративний арешт на строк до 15-ти діб.

Також закон передбачає притягнення військових до відповідальності за вчинення таких злочинів на загальних підставах, а не на підставі дисциплінарного статуту.

Нагадаємо, у січні набув чинності закон, який посилює відповідальність за домашнє насильство і злочини на сексуальному ґрунті.

Для боротьби з домашнім насильством Львівська міська рада затвердила відповідну програму. У її межах протягом 2019-2020 років проводитимуть низку інформаційно-просвітницьких заходів, круглих столів, тренінгів щодо запобігання та протидії домашньому насильству.

Зазначимо, що у Львові працює дві мобільні групи поліції для негайного реагування на повідомлення мешканців про вчинення домашнього насильства.

Також у місті є мобільна бригада соціально-психологічної допомоги людям, які перебувають у кризовій ситуації і потребують екстреної допомоги, у тому числі й постраждалим від домашнього насильства. Детальніше про її роботу читайте тут.

Зараз благодійна організація «Фонд «Горіховий дім» облаштовує соціальний центр для постраждалих від домашнього насильства. Створення такого закладу ще навесні передбачила Львівська міськрада.

Також у Львові за адресою вул. Лінкольна, 57 відкрити денний центр допомоги постраждалим від домашнього насильства. Туди можуть звернутися постраждалі, а також там є спеціально відведена «зелена кімната» для корекційних занять з дітьми.

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