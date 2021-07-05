На дорозі Бірки–Лозина ремонтники повирізали ями і покинули їх на місяць розритими

На Львівщині ремонтники четвертий тиждень безуспішно латають ями на аварійно небезпечній дорозі Бірки – Лозина, передає кореспондент Львівського порталу.

Ремонтні роботи розпочали ще до Зелених свят, 20 червня, тоді дорожники вирізали асфальт на найбільших вибоїнах, але попри ідеальну погоду не встигли їх залатати.

Відтак розпочався четвертий тиждень, як аварійна дорога, що наражає на небезпеку людей, покинена розритою.

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Подекуди водії вимушені оминати вирізані вибоїни по зустрічній смузі, що особливо небезпечно на поворотах дороги.

Варто зауважити, що дорога Бірки–Лозина веде до транзитного кільця, яке після зими розвалилося. Кільце врешті підлатали після скарг місцевих мешканців на Гарячу лінію області.

Раніше Львівський портал також повідомляв, що неякісну дорогу з Жовкви до Крехова взялися переробляти.

Громадам Львівщини порадили активізувати ремонт комунальних доріг, інакше гроші заберуть.

Як відомо, на ремонт доріг у 2021 році Львівщина витратить понад 1,3 млрд грн.

Дізнатися, які дороги місцевого значення цього року відновлять у Львівській області, можна тут.

Зазначимо, що уряд затвердив перелік доріг державного значенння на території Львівської області, які відремонтують у 2021 році.

Раніше голова ЛОДА Максим Козицький зазначив, що у 2021 році область витратила на ремонт автодоріг рекордну суму грошей.

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