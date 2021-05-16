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Неякісну дорогу з Жовкви до Крехова взялися переробляти

Наталя Дуляба

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Неякісно відремонтовану дорогу Жовква – Крехів почали переробляти. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Жовкви Олег Вольський.

Всі роботи стартували у суботу, 15 травня. Чи виконує їх підрядник (фірма «Експодор»), який торік неякісно ремонтував цю дорогу, Олег Вольський не уточнив. Втім на техніці видно логотип компанії «ПП Рома», яка минулоріч була постачальником асфальтобетонної суміші.

«Завдяки злагодженій роботі на усіх рівнях сьогодні відновились ремонтні роботи дороги Жовква – Крехів. Дякуємо платникам податків. Сподіваємось, що до відпусту у Крехівському монастирі буде гарний проїзд», – написав мер Жовкви.

Зазначимо, що дорога від Жовкви до Крехова є частиною великого транзитного кільця довкола Львова радіусом близько 30 км, яке пролягає за маршрутом: Миколаїв–Городок–Івано-Франкове–Жовква–Кам’янка-Бузька–Куровичі–Бібрка.

Це кільце взялися облаштовувати ще у 2020 році, аби розвантажити закорковану об’їзну дорогу Львова, перенаправити потік транспорту, особливо вантажівок, до пунктів пропуску на кордоні з Польщею та скоротити час транзиту Львівщиною.

Власне, торік дорогу Жовква – Крехів за 41 млн грн ремонтувала фірма «Експодор», фінансування проводилось коштом держбюджету. Втім роботи були виконані неякісно: через погане укріплення основи і прокладанння нижнього шару покриття дорожнє полотно тріскало і провалювалося фактично на очах підрядника. Аби хоч якось виправити критичну ситуацію, довелось зрізати частину асфальту і укладати його заново.

Наприкінці жовтня 2020 року підрядника також «застукали» на укладанні асфальту під час дощу. Загалом якість виконання робіт була такою низькою, що інспектори Служби автомобільних доріг Львівщини завчасно призупинили ремонт. Дорогу від Жовкви до Крехова так і не завершили до кінця 2020 року, як обіцяли.

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Фото: Facebook Олега Вольського

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