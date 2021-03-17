На Львівщині з обласного бюджету профінансують ремонт майже 50 доріг. Перелік

Депутати Львівщини затвердили перелік доріг місцевого та комунального значення, які цьогоріч відремонтують на території області. Для проведення капітального чи поточного ремонту у бюджеті заклали 200 млн грн. Відповідне рішення підтримали на сесії 16 березня, передає Львівський портал.
Дороги загального користування місцевого значення, які планують цьогоріч відновити:
- Бартатів – Кушнері (капітальний);
- Вишня – Градівка (капітальний);
- Блищиводи – Смереків (капітальний);
- Крупське – Розділ (поточний);
- Судова Вишня – Комарно (поточний);
- Бережани – Нараїв – Брюховичі (поточний);
- Великий Любінь – Комарно (поточний);
- Городище – Отиневичі (поточний);
- Зіблолки – Артасів (поточний);
- Грабовець – Вихопні – Жовтанці (поточний);
- Випучки – Рудники (поточний);
- Пісочна – (Миколаїв – Жидачів – Калуш) (поточний);
- Наконечне – Гостинцеве (поточний);
- Бібрка – Добряничі (поточний);
- (Куровичі – Рогатин) – Бачів(поточний);
- Великі Глібовичі – Вибранівка (поточний);
- Борщовичі – Нижня Білка (поточний);
- Синьків – Стремільче (поточний);
- Рогізно – Бірчиці (поточний);
- Нижнє Синьовидне – Кам’янка (поточний);
- Старий Самбір – Кобло (поточний)ґ;
- Дроздовичі – Міженець – Бісковичі (поточний);
- Слобідка – Журавне (поточний);
- Угерсько – Кути (поточний);
- (Львів – Ужгород) – Розлуч (поточний).
На це планують витратити понад 51 млн грн.
Також відремонтують дороги та вулиці комунального значення. На це скерують трохи більше 30 млн грн з обласної казни. Перелік об’єктів:
- реконструкція дороги вулиць Гончара та Стефаника в м. Судова Вишня (Яворівський район;
- реконструкція пішохідного переходу через річку Опір в м. Сколе (Стрийський район);
- капітальний ремонт дороги по вул. Першого Травня у с. Квітневе (Стрийський район);
- капітальний ремонт дороги вул. Зелена у с. Підмонастир (Львівський район);
- капітальний ремонт вул. В.Цимбриди в с. Воля Баранецька (Самбірський район);
- капітальний ремонт вул. Шкільна в с. Воютичі (Самбірський район);
- капітальний ремонт дороги по вул. Авіаційна в м. Городок (Львівський район);
- капітальний ремонт дороги по вул. Західна та вул. Мазепи у с. Зимна Вода (Львівський район);
- капітальний ремонт вул. Івасюка в с. Зимна Вода (Львівський район);
- капітальний ремонт благоустрою територій з влаштуванням пішохідних доріжок по вул. Зацерковна в буд. 2 до буд. 27 у с. Чорношовичі (Львівський район);
- капітальний ремонт дороги по вул. Коздрика у с. Підгірне (Львівський район);
- капітальний ремонт вул. Львівська у м. Золочів (Золочівський район);
- капітальний ремонт дороги по вул. Довга у с. Оброшине (Львівський район);
- капітальний ремонт дороги по вул. Львівська в с. Липники (Львівський район);
- капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Винниченка в с. Солонка (коригування) (Львівський район);
- капітальний ремонт покриття вул. Олега Ольжича (Кандиби) в м. Старий Самбір (Самбірський район);
- капітальний ремонт вул. Кухара в с. Лисятичі (Стрийський район);
- капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Чумацька на ділянці вул. Володимира Великого до вул. Шевченка в с. Пасіки-Зубрицькі (Львівський район);
- поточний середній ремонт комунальної дороги по вул. Міцкевича в смт Новий Яричів (Львівський район);
- поточний ремонт вул. Сонячна в с. Подусільна (Львівський район);
- поточний ремонт дороги по вул. Миру та вул. Південна в с. Кореличі (Львівський район);
- поточний ремонт вул. Лесі Українки в с. Красне (Самбірський район);
- поточний ремонт дороги по вул. Промислова у м. Червоноград (Червоноградський район).
Окрім того, дорожники облаштують транспортну розв’язку на дорозі державного значення Броди – Червоноград . Також розширять регіональну дорогу на ділянці з Любачова до Базьня Горна та дорогу Шкло – Новояворівськ.
У планах ЛОДА також скерувати кошти на проведення поточного середнього ремонту автодороги поблизу кордону Мостиська – Краковець.
Серед переліку затверджених робіт цьогоріч збудують міст через річку Дністер між селами Монастирець та Поляна Комарнівської громади. Нагадаємо, старий був аварійним майже 12 років.
А ще на автошляхах Львівщини встановлять відеоспостереження, проведуть роботи з освітлення пішохідних переходів та аварійно небезпечних ділянок, влаштують світлофори, облаштують місця здійснення габаритно-вагового контролю.
Нагадаємо, уряд затвердив перелік доріг державного значенння на території Львівської області, які відремонтують у 2021 році.
Раніше голова ЛОДА Максим Козицький зазначив, що у 2021 році область витратила на ремонт автодоріг рекордну суму грошей.
Також нагадаємо, що на Львівщині у межах проєкту «Мале Карпатське коло» планують відновити близько 200 км доріг, що з’єднують туристичні центри Карпат.
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Юлія Осим