ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині з обласного бюджету профінансують ремонт майже 50 доріг. Перелік

Юлія Осим

|

Депутати Львівщини затвердили перелік доріг місцевого та комунального значення, які цьогоріч відремонтують на території області. Для проведення капітального чи поточного ремонту у бюджеті заклали 200 млн грн. Відповідне рішення підтримали на сесії 16 березня, передає Львівський портал.

Дороги загального користування місцевого значення, які планують цьогоріч відновити:

  • Бартатів – Кушнері (капітальний);
  • Вишня – Градівка (капітальний);
  • Блищиводи – Смереків (капітальний);
  • Крупське – Розділ (поточний);
  • Судова Вишня – Комарно (поточний);
  • Бережани – Нараїв – Брюховичі (поточний);
  • Великий Любінь – Комарно (поточний);
  • Городище – Отиневичі (поточний);
  • Зіблолки – Артасів (поточний);
  • Грабовець – Вихопні – Жовтанці (поточний);
  • Випучки – Рудники (поточний);
  • Пісочна – (Миколаїв – Жидачів – Калуш) (поточний);
  • Наконечне – Гостинцеве (поточний);
  • Бібрка – Добряничі (поточний);
  • (Куровичі – Рогатин) – Бачів(поточний);
  • Великі Глібовичі – Вибранівка (поточний);
  • Борщовичі – Нижня Білка (поточний);
  • Синьків – Стремільче (поточний);
  • Рогізно – Бірчиці (поточний);
  • Нижнє Синьовидне – Кам’янка (поточний);
  • Старий Самбір – Кобло (поточний)ґ;
  • Дроздовичі – Міженець – Бісковичі (поточний);
  • Слобідка – Журавне (поточний);
  • Угерсько – Кути (поточний);
  • (Львів – Ужгород) – Розлуч (поточний).

На це планують витратити понад 51 млн грн.

Також відремонтують дороги та вулиці комунального значення. На це скерують трохи більше 30 млн грн з обласної казни. Перелік об’єктів:

Реклама партнерів
  • реконструкція дороги вулиць Гончара та Стефаника в м. Судова Вишня (Яворівський район;
  • реконструкція пішохідного переходу через річку Опір в м. Сколе (Стрийський район);
  • капітальний ремонт дороги по вул. Першого Травня у с. Квітневе (Стрийський район);
  • капітальний ремонт дороги вул. Зелена у с. Підмонастир (Львівський район);
  • капітальний ремонт вул. В.Цимбриди в с. Воля Баранецька (Самбірський район);
  • капітальний ремонт вул. Шкільна в с. Воютичі (Самбірський район);
  • капітальний ремонт дороги по вул. Авіаційна в м. Городок (Львівський район);
  • капітальний ремонт дороги по вул. Західна та вул. Мазепи у с. Зимна Вода (Львівський район);
  • капітальний ремонт вул. Івасюка в с. Зимна Вода (Львівський район);
  • капітальний ремонт благоустрою територій з влаштуванням пішохідних доріжок по вул. Зацерковна в буд. 2 до буд. 27 у с. Чорношовичі (Львівський район);
  • капітальний ремонт дороги по вул. Коздрика у с. Підгірне (Львівський район);
  • капітальний ремонт вул. Львівська у м. Золочів (Золочівський район);
  • капітальний ремонт дороги по вул. Довга у с. Оброшине (Львівський район);
  • капітальний ремонт дороги по вул. Львівська в с. Липники (Львівський район);
  • капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Винниченка в с. Солонка (коригування) (Львівський район);
  • капітальний ремонт покриття вул. Олега Ольжича (Кандиби) в м. Старий Самбір (Самбірський район);
  • капітальний ремонт вул. Кухара в с. Лисятичі (Стрийський район);
  • капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Чумацька на ділянці вул. Володимира Великого до вул. Шевченка в с. Пасіки-Зубрицькі (Львівський район);
  • поточний середній ремонт комунальної дороги по вул. Міцкевича в смт Новий Яричів (Львівський район);
  • поточний ремонт вул. Сонячна в с. Подусільна (Львівський район);
  • поточний ремонт дороги по вул. Миру та вул. Південна в с. Кореличі (Львівський район);
  • поточний ремонт вул. Лесі Українки в с. Красне (Самбірський район);
  • поточний ремонт дороги по вул. Промислова у м. Червоноград (Червоноградський район).

Окрім того, дорожники облаштують транспортну розв’язку на дорозі державного значення Броди – Червоноград . Також розширять регіональну дорогу на ділянці з Любачова до Базьня Горна та дорогу Шкло – Новояворівськ.

У планах ЛОДА також скерувати кошти на проведення поточного середнього ремонту автодороги поблизу кордону Мостиська – Краковець.

Серед переліку затверджених робіт цьогоріч збудують міст через річку Дністер між селами Монастирець та Поляна Комарнівської громади. Нагадаємо, старий був аварійним майже 12 років.

А ще на автошляхах  Львівщини встановлять відеоспостереження, проведуть роботи з освітлення пішохідних переходів та аварійно небезпечних ділянок, влаштують світлофори, облаштують місця здійснення габаритно-вагового контролю.

Нагадаємо, уряд затвердив перелік доріг державного значенння на території Львівської області, які відремонтують у 2021 році.

Раніше голова ЛОДА Максим Козицький зазначив, що у 2021 році область витратила на ремонт автодоріг рекордну суму грошей.

Також нагадаємо, що на Львівщині у межах проєкту «Мале Карпатське коло» планують відновити близько 200 км доріг, що з’єднують туристичні центри Карпат.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Від «совка» не залишилось і сліду. Як зараз живе ліцей Героїв Крут у Львові
Єлизавета ВАСИЛЕНКО
Від «совка» не залишилось і сліду. Як зараз живе ліцей Героїв Крут у Львові

90% вихованців Львівського військового ліцею імені Героїв Крут прагнуть стати військовими, а офіцери-вихователі є для ни...

Приватна фірма за 9,5 млн грн буде охороняти музеї і замки Львівщини. Що тут не так
Олена КАРП'ЮК
Приватна фірма за 9,5 млн грн буде охороняти музеї і замки Львівщини. Що тут не так

Приватне підприємство «Аутпост» більш ніж за 9,5 млн грн охоронятиме низку музеїв, що підпорядковані Львівській націонал...

Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію
Вероніка РОЙ
Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію

Майже рік Україна бореться з пандемією коронавірусної інфекції. За цей час недугу підхопили понад мільйон українців, ще ...

Революція у Шевченківському гаю: проти кого?
Севастіян ДМИТРУХ
Революція у Шевченківському гаю: проти кого?

Напередодні Різдва Христового нечиста сила буяє особливо, бо не може стерпіти правди про Сина Божого, який приходить на ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...