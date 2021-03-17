На Львівщині з обласного бюджету профінансують ремонт майже 50 доріг. Перелік

Депутати Львівщини затвердили перелік доріг місцевого та комунального значення, які цьогоріч відремонтують на території області. Для проведення капітального чи поточного ремонту у бюджеті заклали 200 млн грн. Відповідне рішення підтримали на сесії 16 березня, передає Львівський портал.

Дороги загального користування місцевого значення, які планують цьогоріч відновити:

Бартатів – Кушнері (капітальний);

Вишня – Градівка (капітальний);

Блищиводи – Смереків (капітальний);

Крупське – Розділ (поточний);

Судова Вишня – Комарно (поточний);

Бережани – Нараїв – Брюховичі (поточний);

Великий Любінь – Комарно (поточний);

Городище – Отиневичі (поточний);

Зіблолки – Артасів (поточний);

Грабовець – Вихопні – Жовтанці (поточний);

Випучки – Рудники (поточний);

Пісочна – (Миколаїв – Жидачів – Калуш) (поточний);

Наконечне – Гостинцеве (поточний);

Бібрка – Добряничі (поточний);

(Куровичі – Рогатин) – Бачів(поточний);

Великі Глібовичі – Вибранівка (поточний);

Борщовичі – Нижня Білка (поточний);

Синьків – Стремільче (поточний);

Рогізно – Бірчиці (поточний);

Нижнє Синьовидне – Кам’янка (поточний);

Старий Самбір – Кобло (поточний)ґ;

Дроздовичі – Міженець – Бісковичі (поточний);

Слобідка – Журавне (поточний);

Угерсько – Кути (поточний);

(Львів – Ужгород) – Розлуч (поточний).

На це планують витратити понад 51 млн грн.

Також відремонтують дороги та вулиці комунального значення. На це скерують трохи більше 30 млн грн з обласної казни. Перелік об’єктів:

Реклама партнерів

реконструкція дороги вулиць Гончара та Стефаника в м. Судова Вишня (Яворівський район;

реконструкція пішохідного переходу через річку Опір в м. Сколе (Стрийський район);

капітальний ремонт дороги по вул. Першого Травня у с. Квітневе (Стрийський район);

капітальний ремонт дороги вул. Зелена у с. Підмонастир (Львівський район);

капітальний ремонт вул. В.Цимбриди в с. Воля Баранецька (Самбірський район);

капітальний ремонт вул. Шкільна в с. Воютичі (Самбірський район);

капітальний ремонт дороги по вул. Авіаційна в м. Городок (Львівський район);

капітальний ремонт дороги по вул. Західна та вул. Мазепи у с. Зимна Вода (Львівський район);

капітальний ремонт вул. Івасюка в с. Зимна Вода (Львівський район);

капітальний ремонт благоустрою територій з влаштуванням пішохідних доріжок по вул. Зацерковна в буд. 2 до буд. 27 у с. Чорношовичі (Львівський район);

капітальний ремонт дороги по вул. Коздрика у с. Підгірне (Львівський район);

капітальний ремонт вул. Львівська у м. Золочів (Золочівський район);

капітальний ремонт дороги по вул. Довга у с. Оброшине (Львівський район);

капітальний ремонт дороги по вул. Львівська в с. Липники (Львівський район);

капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Винниченка в с. Солонка (коригування) (Львівський район);

капітальний ремонт покриття вул. Олега Ольжича (Кандиби) в м. Старий Самбір (Самбірський район);

капітальний ремонт вул. Кухара в с. Лисятичі (Стрийський район);

капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Чумацька на ділянці вул. Володимира Великого до вул. Шевченка в с. Пасіки-Зубрицькі (Львівський район);

поточний середній ремонт комунальної дороги по вул. Міцкевича в смт Новий Яричів (Львівський район);

поточний ремонт вул. Сонячна в с. Подусільна (Львівський район);

поточний ремонт дороги по вул. Миру та вул. Південна в с. Кореличі (Львівський район);

поточний ремонт вул. Лесі Українки в с. Красне (Самбірський район);

поточний ремонт дороги по вул. Промислова у м. Червоноград (Червоноградський район).

Окрім того, дорожники облаштують транспортну розв’язку на дорозі державного значення Броди – Червоноград . Також розширять регіональну дорогу на ділянці з Любачова до Базьня Горна та дорогу Шкло – Новояворівськ.

У планах ЛОДА також скерувати кошти на проведення поточного середнього ремонту автодороги поблизу кордону Мостиська – Краковець.

Серед переліку затверджених робіт цьогоріч збудують міст через річку Дністер між селами Монастирець та Поляна Комарнівської громади. Нагадаємо, старий був аварійним майже 12 років.

А ще на автошляхах Львівщини встановлять відеоспостереження, проведуть роботи з освітлення пішохідних переходів та аварійно небезпечних ділянок, влаштують світлофори, облаштують місця здійснення габаритно-вагового контролю.

Нагадаємо, уряд затвердив перелік доріг державного значенння на території Львівської області, які відремонтують у 2021 році.

Раніше голова ЛОДА Максим Козицький зазначив, що у 2021 році область витратила на ремонт автодоріг рекордну суму грошей.

Також нагадаємо, що на Львівщині у межах проєкту «Мале Карпатське коло» планують відновити близько 200 км доріг, що з’єднують туристичні центри Карпат.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.