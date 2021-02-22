В уряді назвали державні дороги Львівщини, які відремонтують у 2021 році. Перелік

Уряд затвердив перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг державного значення у 2021 році. Зокрема, названі автошляхи, які відремонтують на Львівщині. Про це повідомляє Львівський портал з посиланням на ухвалену 17 лютого постанову.

Також Кабмін затвердив обсяги фінансування для відновлення погоджених об’єктів. Кошти виділятимуть зі спецфонду держбюджету за програмою «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення».

Відтак, на Львівщині на будівництво автомобільних доріг з держбюджету виділять 105 тис. грн. Йдеться про такі об’єкти:

Т-14-02 Східниця — Пісочна на ділянці;

будівництво північної ділянки об’їзної на автомобільній дорозі м. Львів;

транспортна розв’язка в різних рівнях на пересіченні автомобільних доріг державного значення М-06 Київ — Чоп та М-12 Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам’янка (через м. Вінницю).

На реконструкцію автодоріг заклали 103 715 тис. грн державних коштів. За них відремонтують:

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Т-14-25 Миколаїв — Городок — Жовква — Кам’янка-Бузька — Бібрка;

реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-14-16 Львів — Пустомити — Меденичі;

мостовий перехід через р. Опір в с. Тухля на автомобільній дорозі загального користування державного значення Т-14-24 Сколе — Славське;

М-10 Львів — Краковець (на м. Краків) (Західний обхід м. Львова);

Т-18-06 Рівне — Млинів — Берестечко — Буськ — Перемишляни;

шляхопровід через залізницю на км 4 + 014 на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-10 Львів — Краковець (на м. Краків) (Західний обхід м. Львова).

Капітальний ремонт шляхів в області проведуть на ділянках:

мостовий перехід через р. Опір на автомобільній дорозі державного значення Т-14-24 Сколе — Славське;

Т-14-25 Миколаїв — Городок — Жовква — Кам’янка-Бузька — Бібрка;

М-12 Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам’янка (через м. Вінницю);

М-06 Київ — Чоп;

Т-14-24 Сколе — Славське;

Т-14-03 Грушів — Немирів;

Т-18-06 Рівне — Млинів — Берестечко — Буськ — Перемишляни;

мостовий перехід через р. Рата на автомобільній дорозі загального користування державного значення Р-15 Ковель — Володимир-Волинський — Червоноград — Жовква;

мостовий перехід через р. Яблунька на автомобільній дорозі державного значення Н-13 Львів — Самбір — Ужгород;

мостовий перехід через р. Орявчик на автомобільній дорозі державного значення М-06 Київ — Чоп;

мостовий перехід через р. Орява на автомобільній дорозі державного значення М-06 Київ — Чоп;

мостові переходи через р. Бримівка в с. Плав’є та в с. Тухолька на автомобільній дорозі державного значення М-06 Київ — Чоп;

мостовий перехід через р. Сможанка в с. Сможе на автомобільній дорозі державного значення М-06 Київ — Чоп;

мостові переходи на автомобільній дорозі загального користування державного значення Т-14-24 Сколе — Славське.

На проведення капремонту автошляхів на Львівщині з держбюджету витратять 126 077,3 грн.

Також на окремих ділянках проведуть поточний ремонт:

М-06 Київ — Чоп;

під’їзд до м. Львова;

Н-10 Стрий — Івано-Франківськ — Чернівці — Мамалига;

Р-15 Ковель — Володимир-Волинський — Червоноград — Жовква;

Р-39 Броди — Тернопіль;

Т-14-01 Контрольно-пропускний пункт “Смільниця” — Старий Самбір;

Т-14-02 Східниця — Пісочна;

Т-14-15 Мостиська — Самбір — Борислав;

Т-14-17 Куровичі — Рогатин;

Т-14-18 Нижанковичі — Самбір — Дрогобич — Стрий;

Т-14-19 Миколаїв — Жидачів — Калуш;

Т-18-06 Рівне — Млинів — Берестечко — Буськ — Перемишляни;

Т-14-08 Угринів — Хоробрів;

влаштування елементів системи моніторингу за станом доріг та умовами руху на автомобільній дорозі державного значення Н-09 Мукачево — Рахів — Богородчани — Івано-Франківськ — Рогатин — Бібрка — Львів.

На поточний ремонт планують витратити 246 600 грн державних коштів.

Загалом цьогоріч у Львівській області мають відновити 20,2 км доріг державного значення. На це у спецфонді заклали 581 392,3 грн.

Нагадаємо, що на відновлення автошляхів місцевого значення на Львівщині з обласного бюджету виділили 200 млн грн.

Раніше голова ЛОДА Максим Козицький зазначив, що у 2021 році область витратила на ремонт автодоріг рекордну суму грошей.

Також нагадаємо, що на Львівщині у межах проєкту «Мале Карпатське коло» планують відновити близько 200 км доріг, що з’єднують туристичні центри Карпат.

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