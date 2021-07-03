У червні у Львівському перинатальному центрі народились десять двієнь

Протягом червня у Львівському перинатальному центрі, що у Львові на вул. Дж. Вашингтона, народились 497 дітей, серед них – десятеро двійнят. Про це Львівському порталу повідомили у медзакладі.

З-поміж новонароджених у червні переважають хлопчики – 266. Дівчаток народилось дещо менше – 231. Також серед малюків було десятеро двійнят.

Відтак загалом лікарі перинатального центру допомогли прийти у цей світ 497 немовлятам.

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Зазначимо, що протягом усього 2020 року у Львівському перинатальному центрі народились 5473 малюків: 2614 дівчаток та 2859 хлопчиків. Також тут на світ з’явились 177 двієнь та троє трієнь.

Першим народженим малюком 2021 році був хлопчик Даниїл, який з’явився на світ 1 січня о 04:10 год. Малюк народився передчасно на 33-34 тижні.

Зауважимо, що перинатальний центр у Львові є одним з основних медичних закладів охорони здоров’я матері та дитини на Львівщині. Тут не лише приймають пологи, а й надають кваліфіковану допомогу жінкам із загрозою переривання вагітності та передчасними пологами.

До прикладу, у медзакладі успішно виходили трійню, що народилась на 32-33 тижні вагітності, вага немовлят становила менше 1,5 кг.

Нагадаємо, на початку 2020 року Львівський перинатальний центр очолила Марія Малачинська. Незабаром після цього до медзакладу приєднали ще Центр репродуктивного здоров’я.

Новий гінекологічний корпус перинатального центру, у якому завершується реконструкція, готовий на 98%. Його обіцяли відкрити у січні-лютому 2021-го, однак дотепер цього ще не сталось.

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