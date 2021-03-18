У ЛОДА обіцяють відкрити новий корпус перинатального центру

У Львівському перинатальному центрі запрацює новий гінекологічний корпус. У ЛОДА заявили, що будівництво другої черги готово на 98 %. Відтак, підрядник має у стислі терміни завершити роботи та здати об’єкт в експлуатацію. Про це повідомили у пресслужбі адміністрації.

На сьогодні у корпусі завершують технічно-оздоблювальні роботи, також робітники повинні підключити ліфти, вмонтувати та спільно з медичними фахівцями протестувати обладнання.

«Це важливий стратегічний об’єкт для регіону, покликаний зберегти життя і здоров’я дітей та породіль. На сьогодні корпус готовий на 98%. Відтак, необхідно завершити усі роботи у стислі терміни та здати корпус в експлуатацію найближчим часом», – зазначив заступник голови ЛОДА Іван Собко.

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Зазначимо, що у новому корпусі функціонуватиме відділення патології вагітності. Наразі є одне відділення в АЗ корпусі, однак там обмежена кількість ліжок. Запрацює оперативна гінекологія для жінок, які мають проблеми з порушенням репродуктивного здоров’я, з доброякісними захворюваннями матки та додатків. Також з’явиться спеціалізоване консультативно-діагностичне відділення з жіночою консультацією.

Також управління капітального будівництва має підготувати документи та завантажити акт готовності об’єкта до експлуатації у Єдиний портал державних послуг “Дія” для розгляду Державною архітектурною будівельною інспекцією та видачі сертифікату про готовність корпусу до експлуатації.

Що цікаво, ще в грудні минулого року у ЛОДА заявляли про готовність реконструкції корпусу на 99 % та обіцяли відкрити його у січні-лютому 2021 року. Очевидно, щось пішло не так.

Нагадаємо, реконструкцію перинатального центру, що у Львові на вул. Дж. Вашингтона, почали ще у 2013 році, втім через брак фінансування роботи затягнулись на роки. Першу чергу будівництва відкрили у квітні 2018 року, втім повноцінно вона запрацювала лише влітку. Згодом у медзакладі почали відновлювати інші корпуси. Загальна вартість робіт становить більше 336 млн грн.

У Львівській облраді анонсували повне відкриття перинатального центру навесні 2019 року, однак цього досі не сталось. Для завершення ремонту у гінекологічному корпусі потрібно ще 60 млн грн. Нещодавно депутати підкинули ще грошей для завершення робіт.

Загалом на реконструкцію Львівського перинатального центру витратили 336 млн грн, 161 млн грн із яких пішов саме на першу чергу.

Нагадаємо, до обласного перинатального центру тепер приєднали ще й Центр репродуктивного здоров’я.

Додамо, що перинатальний центр у Львові є одним з основних медичних закладів охорони здоров’я матері та дитини на Львівщині. Тут не лише приймають пологи, а й надають кваліфіковану допомогу жінкам із загрозою переривання вагітності та передчасними пологами.

До прикладу, нещодавно у медзакладі успішно виходили трійню, що народилась на 32-33 тижні вагітності, вага немовлят становила менше 1,5 кг.

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