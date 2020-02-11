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Марія Малачинська очолила Львівський перинатальний центр

Андрій Котенський

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Директором Львівського обласного перинатального центру затвердили Марію Малачинську. Попереднє рішення конкурсної комісії погодити депутати Львівської обласної ради. Про це з сесійної зали передає кореспондент Львівського порталу.

 

Як відомо конкурсна комісія рекомендувала депутатському корпусу Львівської обласної ради затвердити кандидатуру Марії Малачинської на посаду директора Львівського обласного перинатального центру та укласти з нею контракт терміном на 5 років.

Зазначимо, з квітня 2019 року виконувала обов’язки директора Львівського обласного клінічного перинатального центру доктор медичних наук, професор Олександра Бойчук з Івано-Франківська.

Раніше Марія Малачинська розповідала у інтерв’ю Львівському порталу, як «розкрутити» бренд перинатального центру і зробити так, щоб сюди приїздили пацієнти навіть з-за кордону, детальніше про це читайте тут.

Також зазначимо, обрати керівника Львівського перинатального центру намагались три рази. Про всі перипетії довкола обрання очільника Львівського перинатального центру, які відбувалися у 2018 році, читайте у матеріалі Львівського порталу «Лебідь, щука і рак. Як двічі обирали директора Львівського перинатального центру і … не вибрали».

Довідка

Марія Малачинська з 20 січня 2015 року є директором Львівського обласного центру репродуктивного здоров’я населення. Також є головним позаштатним спеціалістом Департаменту охорони здоро’я Львівської ОДА з репродуктивного здоров’я і планування сім’ї. Закінчила Львівський державний медичний університет імені Данила Галицького, медичний факультет за спеціальністю «Лікувальна справа». Свою трудову діяльність почала з 2001 року.

Фото із Фейсбук сторінки Марії Малачинської

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