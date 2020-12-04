Львівський перинатальний центр готовий уже на 99%, – ЛОДА

У Львові завершують реконструкцію другої черги обласного перинатального центру – гінекологічного корпусу. Запрацювати він має у січні-лютому наступного року. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

У гінекологічному корпусі зробили ремонт, встановили сантехніку та завезли ліжка. У палатах встановили кнопки виклику медичного персоналу, в операційних уже частково вмонтували необхідне медобладнання.

«Львівський обласний перинатальний центр – це медустанова європейського зразка. Для нас надзвичайно важливо якнайшвидше завершити гінекологічний корпус. Ми плануємо завершити всі роботи вже в січні 2021 року. На зиму корпус буде опалюватися, а до кінця січня сюди мають завезти решту обладнання та оформити всі необхідні документи для відкриття другої черги центру», – розповів заступник голови ЛОДА Юрій Холод.

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Зазначимо, реконструкцію перинатального центру, що у Львові на вул. Дж. Вашингтона, почали ще у 2013 році, втім через брак фінансування роботи затягнулись на роки. Першу чергу будівництва відкрили у квітні 2018 року, втім повноцінно вона запрацювала лише влітку. Згодом у медзакладі почали відновлювати інші корпуси.

У Львівській облраді анонсували повне відкриття перинатального центру навесні 2019 року, однак цього досі не сталось. Для завершення ремонту у гінекологічному корпусі потрібно ще 60 млн грн. Нещодавно депутати підкинули ще грошей для завершення робіт.

Загалом на реконструкцію Львівського перинатального центру витратили 336 млн грн, 161 млн грн із яких пішов саме на першу чергу.

Нагадаємо, до обласного перинатального центру тепер приєднали ще й Центр репродуктивного здоров’я.

Додамо, що перинатальний центр у Львові є одним з основних медичних закладів охорони здоров’я матері та дитини на Львівщині. Тут не лише приймають пологи, а й надають кваліфіковану допомогу жінкам із загрозою переривання вагітності та передчасними пологами.

До прикладу, нещодавно у медзакладі успішно виходили трійню, що народилась на 32-33 тижні вагітності, вага немовлят становила менше 1,5 кг.

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