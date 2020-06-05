До Львівського перинатального центру доєднали центр репродуктології

Депутати Львівської облради під час сесії 4 червня вирішили до обласного перинатального центру (вул. Дж. Вашингтона, 6 у Львові) приєднати центр репродуктивного здоров’я населення (вул. Короленка, 9 у Львові). За відповідне рішення проголосувало 58 обласних обранців, передає кореспондент Львівського порталу.

Мова йде про створення одного закладу, який надаватиме комплексну допомогу.

«Припинити комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради «Львівський обласний центр репродуктивного здоров’я населення» (ідентифікаційний код юридичної особи 25249172, місцезнаходження: 79008, Львівська область, м. Львів, вул. Короленка, 9) шляхом приєднання до комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради «Львівський обласний клінічний перинатальний центр» (ідентифікаційний код юридичної особи 20761103, місцезнаходження: 79032, Львівська область, м. Львів, вул. Дж. Вашингтона, 6)», – зазначається у проєкті рішення.

Також там вказується, що перинатальний центр є правонаступником майна центру репродуктивного здоров’я.

Як пояснив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис, така оптимізація дасть можливість повноцінно зберегти колектив, а також надасть можливості для його розвитку як одного цілого.

Додамо, що з початком другого етапу медичної реформи, який стартував 1 квітня, передбачається зміна системи фінансування закладів охорони здоров’я, відповідно деяким бракуватиме коштів на свою діяльність.

«У цій ситуації, яка склалася з фінансуванням, звісно, центр репродуктивного здоров’я має дефіцит коштів. Відповідно, прийнято рішення у колективі об’єднатися з обласним перинатальним центром», – сказала в.о. директора центру репродуктивного здоров’я Галина Сильвестер.

Своєю чергою очільниця перинатального центру Марія Малачинська наголосила на тому, об’єднання цих закладів дозволить замкнути цикл у перинатальному центрі, завдяки чому можна буде профілактувати безліч захворювань і знизити показники материнської та дитячої смертності.

«Дуже важливо, щоб пацієнти Львівської області та Львова отримували комплексну допомогу. Це може відбутися лише тоді, коли в одному закладі створені певні структурні підрозділи, які забезпечать надання меддопомоги за принципом замкнутого циклу. Тому складова репродуктивного здоров’я і планування сім’ї – один з етапів профілактики і лікування тих пацієнтів, які потребують допомоги вже в пологовому будинку…», – наголосила вона.

Як повідомляв Львівський портал, у лютому цього року обласний перинатальний центр очолила Марія Малачинська, яка очолювала центр репродуктивного здоров’я населення.

Раніше Марія Малачинська розповідала у інтерв’ю Львівському порталу, як «розкрутити» бренд перинатального центру і зробити так, щоб сюди приїздили пацієнти навіть з-за кордону, детальніше про це читайте тут.