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У Львівському перинатальному центрі виходили трійню

Ольга Денисяка

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У Львівському перинатальному центрі виходили трійню дівчаток, які народились передчасно. Це перший випадок, коли у центрі виходили малюків вагою до 1500 г без транспортування до іншої медустанови. Про це повідомили на сторінці у Facebook медустанови, передає Львівський портал.

 

Трійня малюків, Каміла, Аліна та Вероніка, вже місяць знаходяться у Львівському перинатальному центрі. Вони народилися шляхом екстреного кесарського розтину на 32-33 тижні вагітності з масою тіла 1360, 1480 та 1650 г

«В ідеалі діти повинні народжуватися в термін та перебувати з мамою. Але так буває не завжди. Передчасно народжені малюки з малою масою тіла зазвичай проводили деякий час у нас, а потім транспортувалися до дитячої лікарні», – розповіла завідуюча відділенням інтенсивної терапії новонароджених Вероніка Колдра.

Медик наголосила, що це перший випадок, коли малюків до 1500 г успішно виходжують у перинатальному центрі без транспортування до іншої медичної установи.

«Дітки мали респіраторний дистрес. Знаходилися у відділенні інтенсивної терапії новонароджених на штучній вентиляції легень та сурфактантзамісній терапії. Потім переведені до постреанімаційної палати. Мамі налагодили лактацію», – пояснюють у пренатальному центрі

Також медики додали, що сестричок вже незабаром випишуть з медзакладу.

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