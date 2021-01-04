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У перші дні 2021 року у Львівському перинатальному центрі народились 28 немовлят

Наталя Дуляба

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За чотири дні 2021 року у Львівському обласному перинатальному центрі на світ з’явились 28 малюків. Першим немовлям нового року став Даниїл, який народився на 33-34 тижні. Про це повідомляє Львівський портал.

 

За словами керівниці перинатального центру Марії Малачинської, станом на 12:00 год. 4 січня у медзакладі народились 28 немовлят.

Першим новонародженим у 2021-му став хлопчик Даниїл, який з’явився на світ 1 січня о 04:10 год. Малюк народився передчасно на 33-34 тижні. І він, і його мати почуваються добре.

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Як додають у пресслужбі ЛОДА, протягом 2020 року у Львівському перинатальному центрі народились 5473 малюків: 2614 дівчаток та 2859 хлопчиків. Також минулоріч тут на світ з’явились 177 двієнь та троє трієнь.

Нагадаємо, обласний перинатальний центр, що у Львові на вул. Дж. Вашингтона, закрився з 11 по 25 січня через планові роботи у системі електропостачання.

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