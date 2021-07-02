Першу дозу covid-вакцини отримали вже два мільйони українців

За добу 1 липня в Україні було щеплено 90 959 людей: одну дозу отримали 35 472 людини, повністю імунізовані – 55 487 людей. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Міністерстві охорони здоров’я.

У четвер в Україні працювали 572 мобільні бригади, 1 546 пунктів щеплення та 22 центри вакцинації. Станом на 1 липня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 765 181 людина.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 001 132 людини, з них отримали 1 дозу – 2 001 130 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 766 483 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 2 767 613 щеплень.

Раніше Львівський портал повідомляв, що в Україні розпочався четвертий етап вакцинації від COVID-19, на якому щеплять людей старше 60 років, а також людей віком 18-59, які мають супутні захворювання, ув’язнених та персонал закладів позбавлення волі та слідчих ізоляторів.

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Зазначимо, covid-щеплення на Львівщині роблять трьома зареєстрованими та дозволеними в Україні вакцинами: американською Pfizer, китайською CoronaVac, індійською Covishield (Oxford-Astra Zeneca) та Astra Zeneca-SKBio (Південна Корея). Останні дві є ідентичні за складом і технологією виготовлення, тому є взаємозамінними.

У Львівській ОДА кажуть, що у жодної людини не виявили важких побічних реакцій після вакцинації. Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення, а це – 1,5 мільйона людей.

Додамо, що рівень вакцинації України від коронавірусу один із найгірших у Європі. Лише 1.4% усього населення нашої країни завершили повний курс вакцинації.

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