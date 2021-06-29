Рівень вакцинації від коронавірусу в Україні – найгірший у Європі

Україна продовжує пасти задніх за темпами вакцинації населення від коронавірусу у Європі, такі дані Our World in Data, передає кореспондент Львівського порталу.
До ТОП-10 найбільш вакцинованих країн Європи потрапили:
- Мальта – 70.2%
- Сан-Марино – 65.8%
- Ісландія – 52.0 %
- Угорщина – 50.5%
- Великобританія – 48.9%
- Монако – 43.5%
- Кіпр – 37.0%
- Литва – 36.9%
- Німеччина – 35.6%
- Іспанія – 35.5%
Рівень вакцинації України від коронавірусу один із найгірших у Європі. Загалом в українцям здійснено понад 2.5 млн доз вакцини. Лише близько 600 тисяч осіб завершило повний курс вакцинації, що становить заледве 1.4% усього населення нашої країни.
Гірше у Європі веде вакцинацію частково визнана держава на Балканах – Косово, де рівень вакцинації становить всього 1% населення.
Найгірший рівень вакцинації у Європі:
- Фінляндія – 17.8%
- Албанія – 13.8%
- РФ – 11.8%
- Болгарія – 11.3%
- Македонія – 10.3%
- Молдова – 9.8%
- Боснія і Герцеговина – 4.7%
- Білорусь – 3.9%
- Україна – 1.4%
- Косово – 1%
У світовому рейтингу Україна йде після Пакистану, де від коронавірусу провакциновано 1.6% населення та випереджає Тонго, де повну вакцинацію завершило лише 1.3% людей.
Раніше Львівський портал повідомляв, що в Україні розпочався четвертий етап вакцинації від COVID-19, на якому щеплять людей старше 60 років, а також людей віком 18-59, які мають супутні захворювання, ув’язнених та персонал закладів позбавлення волі та слідчих ізоляторів.
24 червня, в Україні вакцинували 96 180 людей – це максимум від початку вакцинальної кампанії.
Covid-щеплення наразі отримали понад 115 мешканців Львівщини, більше 18 тисяч із них вже отримали необхідні дві дози вакцини.
Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення, а це – 1,5 мільйона людей.
18 травня Верховна Рада відправила у відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова. «За» проголосували 292 нардепи. Подання на звільнення Степанова з посади вносив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Основною причиною такої ініціативи став повільний прогрес із щепленням та поставками вакцини від коронавірусу в Україну.
Фото: Українська правда
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Андрій Котенський