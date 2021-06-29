Рівень вакцинації від коронавірусу в Україні – найгірший у Європі

Україна продовжує пасти задніх за темпами вакцинації населення від коронавірусу у Європі, такі дані Our World in Data, передає кореспондент Львівського порталу.

До ТОП-10 найбільш вакцинованих країн Європи потрапили:

Мальта – 70.2% Сан-Марино – 65.8% Ісландія – 52.0 % Угорщина – 50.5% Великобританія – 48.9% Монако – 43.5% Кіпр – 37.0% Литва – 36.9% Німеччина – 35.6% Іспанія – 35.5%

Рівень вакцинації України від коронавірусу один із найгірших у Європі. Загалом в українцям здійснено понад 2.5 млн доз вакцини. Лише близько 600 тисяч осіб завершило повний курс вакцинації, що становить заледве 1.4% усього населення нашої країни.

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Гірше у Європі веде вакцинацію частково визнана держава на Балканах – Косово, де рівень вакцинації становить всього 1% населення.

Найгірший рівень вакцинації у Європі:

Фінляндія – 17.8% Албанія – 13.8% РФ – 11.8% Болгарія – 11.3% Македонія – 10.3% Молдова – 9.8% Боснія і Герцеговина – 4.7% Білорусь – 3.9% Україна – 1.4% Косово – 1%

У світовому рейтингу Україна йде після Пакистану, де від коронавірусу провакциновано 1.6% населення та випереджає Тонго, де повну вакцинацію завершило лише 1.3% людей.

Раніше Львівський портал повідомляв, що в Україні розпочався четвертий етап вакцинації від COVID-19, на якому щеплять людей старше 60 років, а також людей віком 18-59, які мають супутні захворювання, ув’язнених та персонал закладів позбавлення волі та слідчих ізоляторів.

24 червня, в Україні вакцинували 96 180 людей – це максимум від початку вакцинальної кампанії.

Covid-щеплення наразі отримали понад 115 мешканців Львівщини, більше 18 тисяч із них вже отримали необхідні дві дози вакцини.

Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення, а це – 1,5 мільйона людей.

18 травня Верховна Рада відправила у відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова. «За» проголосували 292 нардепи. Подання на звільнення Степанова з посади вносив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Основною причиною такої ініціативи став повільний прогрес із щепленням та поставками вакцини від коронавірусу в Україну.

Фото: Українська правда

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