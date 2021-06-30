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Вступ до ЄС підтримують 62% українців, а членство у НАТО – 54%

Андрій Котенський

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Понад 60% громадян підтримують вступ України до Європейського Союзу та майже 55% українців за вступ до НАТО. Про це свідчать останні дані соціологічного дослідження, проведеного у квітні Центром Разумкова, передає кореспондент Львівського порталу.

Якби референдум стосовно вступу України до НАТО відбувся найближчим часом, то в ньому взяли б участь переважна більшість (71%) опитаних українців, що є свідченням високого суспільного інтересу до стратегічного курсу країни.

За вступ до НАТО готові проголосувати 54% опитаних українців, проти вступу — 31%, не визначилися з вибором — 15%.

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НАТО, на думку більшості українців, є в першу чергу оборонним союзом. Опитані українці надзвичайно високо та переважно позитивно оцінюють глобальну роль Альянсу. НАТО асоціюється у українців переважно з такими поняттями: безпека, мир, демократія, стабільність і — дещо слабше — добробут, хоча серед противників вступу переважають асоціації НАТО з війною, агресією, загрозою, світовим пануванням і жорстокістю.

Варто зазначити, що серед прихильників вступу також більше тих, хто заявив про намір взяти участь у референдумі, ніж серед противників. Ідея вступу до НАТО найбільше імпонує молодому поколінню українців.

Найсменше прихильників вступу у НАТО на сході України, а найбільше на її заході.

Рівень суспільної підтримки європейської інтеграції є традиційно дещо вищим, ніж євроатлантичної. За вступ України до ЄС проголосували 62% усіх опитаних, проти вступу — 26%. 12% громадян ще не визначилися.

При цьому, частка прихильників вступу значно переважає частку противників у всіх вікових категоріях, незалежно від статі респондентів.

Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова 23-28 квітня 2021 року в усіх регіонах України за винятком Криму та тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

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