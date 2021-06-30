В Україні – 633 нових хворих на Covid, ще 40 померли

Станом на ранок середи, 30 червня, в Україні лабораторно підтвердили 633 нові випадки коронавірусу. Померли 40 українців, тоді як одужали понад 2 тисячі хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже людей. Протягом вівторка, 29 червня, діагноз встановили ще 633 новим хворим, серед них 19 медиків та 31 дитина.

Одужали за останню добу 2 294 пацієнти. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 40 хворих.

Найбільше нових хворих виявили у Києві (225), Донецькій (48), Харківській (34), Луганській (32) та Львівській (30) областях.

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Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 52 340 людей, натомість одужали 2 166 668 українців.

Ситуація з Covid за останню добу (випадки/щеплення):

м. Київ – 225/3667

Донецька область – 48/652

Харківська область – 34/1254

Луганська область – 32/244

Львівська область – 30/1154

Черкаська область – 30/390

Одеська область – 27/1164

Полтавська область – 26/333

Київська область – 26/1307

Сумська область – 21/501

Рівненська область – 18/571

Запорізька область – 16/802

Волинська область – 15/301

Чернігівська область – 14/1090

Херсонська область – 12/252

Дніпропетровська область – 11/1025

Хмельницька область – 9/684

Закарпатська область – 9/281

Вінницька область – 8/1214

Житомирська область – 8/617

Івано-Франківська область – 5/1051

Миколаївська область – 4/63

Чернівецька область – 3/164

Кіровоградська область – 1/372

Тернопільська область – 1/74.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Нагадаємо, наприкінці квітня Україна вийшла із третьої хвилі коронавірусу. Незважаючи на те, що у МОЗ прогнозували новий спалах ще після Великодня, ситуація стабілізувалась і рівень захворюваності дотепер суттєво не росте.

Станом на початок червня вся територія України перейшла у «зелену» covid-зону, де діють найслабші карантинні обмеження. А нещодавно держава увійшла ще й у «зелену» зону за критеріями ЄС, адже показники захворюваності сягли найменшої позначки за весь рік.

В Україні також значно послабили карантин. Йдеться про скасування часових обмежень для закладів харчування, а також дозвіл на в’їзд іноземців.

Однак новий штам «Дельта», який є вдвічі заразнішим і несе більшу загрозу здоров’ю, може призвести знову до посилення карантину в Україні.

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