В Україні – 633 нових хворих на Covid, ще 40 померли

Станом на ранок середи, 30 червня, в Україні лабораторно підтвердили 633 нові випадки коронавірусу. Померли 40 українців, тоді як одужали понад 2 тисячі хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Загалом в Україні коронавірусом заразились вже людей. Протягом вівторка, 29 червня, діагноз встановили ще 633 новим хворим, серед них 19 медиків та 31 дитина.
Одужали за останню добу 2 294 пацієнти. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 40 хворих.
Найбільше нових хворих виявили у Києві (225), Донецькій (48), Харківській (34), Луганській (32) та Львівській (30) областях.
Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 52 340 людей, натомість одужали 2 166 668 українців.
Ситуація з Covid за останню добу (випадки/щеплення):
- м. Київ – 225/3667
- Донецька область – 48/652
- Харківська область – 34/1254
- Луганська область – 32/244
- Львівська область – 30/1154
- Черкаська область – 30/390
- Одеська область – 27/1164
- Полтавська область – 26/333
- Київська область – 26/1307
- Сумська область – 21/501
- Рівненська область – 18/571
- Запорізька область – 16/802
- Волинська область – 15/301
- Чернігівська область – 14/1090
- Херсонська область – 12/252
- Дніпропетровська область – 11/1025
- Хмельницька область – 9/684
- Закарпатська область – 9/281
- Вінницька область – 8/1214
- Житомирська область – 8/617
- Івано-Франківська область – 5/1051
- Миколаївська область – 4/63
- Чернівецька область – 3/164
- Кіровоградська область – 1/372
- Тернопільська область – 1/74.
Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.
Нагадаємо, наприкінці квітня Україна вийшла із третьої хвилі коронавірусу. Незважаючи на те, що у МОЗ прогнозували новий спалах ще після Великодня, ситуація стабілізувалась і рівень захворюваності дотепер суттєво не росте.
Станом на початок червня вся територія України перейшла у «зелену» covid-зону, де діють найслабші карантинні обмеження. А нещодавно держава увійшла ще й у «зелену» зону за критеріями ЄС, адже показники захворюваності сягли найменшої позначки за весь рік.
В Україні також значно послабили карантин. Йдеться про скасування часових обмежень для закладів харчування, а також дозвіл на в’їзд іноземців.
Однак новий штам «Дельта», який є вдвічі заразнішим і несе більшу загрозу здоров’ю, може призвести знову до посилення карантину в Україні.
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Наталя Дуляба