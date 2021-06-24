Пекло на колесах: чому у громадському транспорті Львова не працюють кондиціонери

Влітку громадський транспорт Львова перетворюється на справжнісіньке пекло. Проїзд у переповнених маршрутках, у салонах яких температура сягає позначки +40°, стає для львів’ян ще тим випробуванням. У більшості випадків пасажирам доводиться рятуватися відкритими вікнами та люками, допоки комусь поруч не почне дути.

Вирішити цю проблему мали б кондиціонери. Але й вони – справжня рідкість для трамваїв, тролейбусів та автобусів. Львівський портал з’ясовував, який саме громадський транспорт у Львові обладнаний кондиціонерами і чи справді вони працюють, хто має це контролювати, а також як вижити у задушливих салонах.

Лише 14 львівських автобусів мають кондиціонери

Згідно із даними GPS, станом на кінець червня Львовом курсує понад 400 автобусів. І лишень у 14 із них працюють системи кондиціонування. Минулого тижня перевізник «Успіх БМ» увімкнув систему клімат-контролю на 10 автобусах маршруту №53. Ще чотири кондиціонери працюють у автобусах концерну «ЕкоПасТранс», що курсують на маршрутах №23, №31 та №14.

Решта львівських автобусів не обладнані кондиціонерами. Так, до прикладу, у жовтих маршрутках «Богдан» така система не передбачена взагалі.

Виявляється, що немає кондиціонерів й у низькопідлогових «Електронах» та автобусах МАЗ, які у 2019-му придбало комунальне АТП-1. Під час закупівель вони взагалі не були передбачені в умовах тендерів. Тоді у міськраді Львова заявляли, що купляти білоруські автобуси з кондиціонерами було б не вигідно, оскільки МАЗ із кондиціонером дорожчий, ніж без нього.

Так, тоді у мерії свідомо знехтували комфортом львів’ян, а тепер, коли салони перетворюються на справжню сауну, кажуть, що рятувати мають або якісь вентилятори, або ж перекладають відповідальність на приватних перевізників.

«Зараз у нас ще небагато одиниць транспорту мають систему кондиціонування. Комунальні автобуси не обладнані кондиціонерами. Але, до прикладу, автобуси МАЗ мають внутрішні вентилятори. Вони також частково покращують вентиляцію салону і не допускають перегріву. Торік приватні перевізники закупили вживані автобуси з Європи. Вони обладнані кондиціонерами. Перевізники вже налагодили їхню роботу», – розповів керівник управління транспорту Львівської міськради Орест Олеськів.

Водночас голова громадської організації «За якісний транспорт» Святослав Товстига переконаний, що деякі автобуси, які вже тривалий час курсують вулицями міста, можна обладнати системою кондиціонування. Але обійдеться це недешево: на один автобус потрібно орієнтовно 20 тисяч євро.

«Автобуси марки «Електрон» та МАЗ, яких у комунальному АТП-1 є близько 200 одиниць і вони є основними, не мають кондиціонерів. Це не було передбачено у тендерній документації. Але якщо дивитися за функціональними можливостям, то в «Електронах» можна було б обладнати клімат-контроль, це дозволяє конструкція. Але ми розуміємо, що обладнання з кондиціонером коштуватиме близько 20 тисяч євро на один автобус», – пояснює він.

Що з трамваями і тролейбусами?

Ситуація із кондиціонерами у електротранспорті начебто трохи краща, ніж в автобусах, принаймні так стверджують у міськраді Львова.

Найбільше кондиціонерів, за словами Ореста Олеськіва, зараз є в нових тролейбусах «Електрон», які закупили за кредитні кошти ЄБРР. Єдиний нюанс – не в усіх них працюють системи кондиціонування.

Із близько 65 трамваїв, які щодня виїжджають на маршрути, є лише 9 «Електронів» з кондиціонерами. Більшість із них курсують на Сихів. Але чи працюють вони на повну потужність і чи їх взагалі вмикають, достеменно невідомо.

Раніше львів’яни неодноразово скаржилися, що у спеку понад 30° водії «Електронів» зовсім не вмикають кондиціонери або роблять це лише на певний час.

У старих берлінських трамваях система кондиціонування є лише у кабіні водія.

Коли б мали вмикати кондиціонери у громадському транспорті і хто має це контролювати?

У спеку в салонах громадського транспорту Львова стовпчик термометра сягає ледь не +40°. Вмикати кондиціонери, де вони, звісно, є, мали б при температурі вище +24°.

Хоча як зауважує Святослав Товстига, в чинних нормативних актах немає жодних вимог щодо температурного режиму в громадському транспорті, що й дозволяє влаштовувати сауну в салоні.

«В громадському транспорті до +24° система мала б працювати на обдув салону, а при понад 24° – охолоджувати повітря. Але у нас це питання не регламентовано. В законодавстві лише написано, що температура в салоні громадського транспорту має бути комфортною. Але це ж дуже загальне твердження», – зазначає голова ГО «За якісний транспорт».

Цікаво, що питання контролю роботи кондиціонерів у громадському транспорті фактично теж нічим не регламентується. Святослав Товстига каже, що у випадку електротранспорту за цим мало б стежити ЛКП «Львівелектротранс», а в автобусах – перевізники.

«За тим, чи працюють кондиціонери, наприклад, у трамваях і тролейбусах, має стежити ЛКП «Львівелектротранс», бо транспорт є в них на балансі. Але це все умовно, як і з температурним режимом. Бо в жодному документі між замовником перевезень, у випадку Львова – це управління транспорту, і перевізником, не прописано, що кондиціонери мають працювати», – зазначає Святослав Товстига.

Вічні обіцянки мерії

За підрахунками Святослава Товстиги, зараз лише 8% громадського транспорту у Львові обладнано системами кондиціонування. Мова йде і про автобуси приватних перевізників, і про комунальний електротранспорт.

Збільшувати кількість громадського транспорту з системою клімат-контролю у Львові обіцяли ще у 2019 році. Тоді у міськраді заявляли, що увесь новий громадський транспорт, який купуватиме Львів, матиме кондиціонери. З того часу були закуплені лише 50 тролейбусів «Електрон» з системою кондиціонування. Вони курсують містом, але як ми згадували вище, далеко не всі кондиціонери є справні.

Також Львів мав придбати 100 білоруських МАЗів, де теж мали б бути кондиціонери, проте тендер був скасований.

«Тепер при закупівлі громадського транспорту у всіх технічних завданнях вказуємо встановлення кондиціонерів. Власне, з 2019 року була проведена лише закупівля 50 тролейбусів. Також вже проведено тендер і виробляються 10 трамваїв. Вони матимуть кондиціонери. Мали тендер на 100 автобусів, але він був припинений, там теж передбачалися кондиціонери», – додав Орест Олеськів.

Як вижити в спеку в громадському транспорті

У спекотні дні лікарі радять менше користуватися громадським транспортом та більше ходити пішки. Та якщо поїздки не оминути, то їх краще планувати вранці або ввечері, коли спека не така сильна.

Також медики радять прихопити з собою пляшку води, віяло, вологі серветки, щоб в дорозі витирати обличчя та інші відкриті ділянки тіла. Адже спека і задуха в замкненому просторі можуть спровокувати запаморочення та втрату свідомості.

Тож, як бачимо, ситуація із кондиціонерами у львівському транспорті, м’яко кажучи, не дуже. Поки працівники мерії Львова катаються на таксі за понад два млн грн, львів’яни мусять «варитися» у задушливих автобусах. Звичайним мешканцям міста залишається сподіватися, що обіцянка мерії «закупляти увесь новий громадський транспорт кондиціонерами» не перетвориться у мильну бульбашку, а стане реальністю…