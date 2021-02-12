Львівська міськрада покатає своїх чиновників на таксі за 2,3 млн грн

Три департаменти Львівської міської ради протягом року витратять більше 2,3 млн грн на послуги таксі. Такими є результати тендерів, оголошених на порталі Prozorro.

Послуги таксі до кінця 2021 року замовили департамент «Адміністрація міського голови», департамент адміністративних послуг та департамент економічного розвитку.

Департаменту адмінпослуг потрібно перевозити автомобілем пошту, а департамент економічного розвитку та Адміністрація міського голови Львова послуги таксі замовили для службових поїздок.

Загалом такі транспортні послуги трьом структурам мерії обійдуться у 2,33 млн грн. Їх надаватиме ЛКП «Ратуша-сервіс».

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Найдешевше бюджету Львова обійдуться службові поїздки департаменту економічного розвитку – 248,4 тис. грн.

Перевезення пошти департаменту адмінпослуг та працівників Адміністрації міського голови коштуватимуть майже однаково – трохи більше 1 млн грн кожне.

Цікаво, що на всі три тендери подалися лише двоє одних і тих же учасників: ЛКП «Ратуша-сервіс» та ФОП Копко Ігор Богданович. Всюди переможцем стало саме комунальне підприємство, яке запропонувало на 12-50 тис. грн менше від очікуваної вартості, тоді як ФОП спускав ціну лише на 2-5 тис. грн.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ФОП Копко Ігор Богданович зареєстрований у Львові. У 2019-2020 роках вигравав тендери на перевезення військових обласного військкомату, працівників Яворівської РДА та творчих колективів народного дому Зимної Води. Загалом на цьому він заробив майже 60 тис. грн. Також Ігор Копко є керівником ТзОВ «Фірма Інтерпост», яке дає в оренду машини й устаткування.

Зазначимо, що ЛКП «Ратуша-сервіс» не вперше виграє тендери на транспортні перевезення для структур Львівської міськради. Так, торік працівників виконавчого комітету це комунальне підприємство забезпечувало послугами таксі за 2,5 млн грн, у 2019-му – за 1,5 млн грн.

ЛКП «Ратуша-сервіс» існує з 2000 року. Серед основних видів діяльності підприємства є транспортні послуги, послуги з прибирання приміщень та послуги з відвідування вежі Ратуші.

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