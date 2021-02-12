ОСТАННІ НОВИНИ

Львівська міськрада покатає своїх чиновників на таксі за 2,3 млн грн

Наталя Дуляба

|

Три департаменти Львівської міської ради протягом року витратять більше 2,3 млн грн на послуги таксі. Такими є результати тендерів, оголошених на порталі Prozorro.

Послуги таксі до кінця 2021 року замовили департамент «Адміністрація міського голови», департамент адміністративних послуг та департамент економічного розвитку.

Департаменту адмінпослуг потрібно перевозити автомобілем пошту, а департамент економічного розвитку та Адміністрація міського голови Львова послуги таксі замовили для службових поїздок.

Загалом такі транспортні послуги трьом структурам мерії обійдуться у 2,33 млн грн. Їх надаватиме ЛКП «Ратуша-сервіс».

Реклама партнерів

Найдешевше бюджету Львова обійдуться службові поїздки департаменту економічного розвитку – 248,4 тис. грн.

Перевезення пошти департаменту адмінпослуг та працівників Адміністрації міського голови коштуватимуть майже однаково – трохи більше 1 млн грн кожне.

Цікаво, що на всі три тендери подалися лише двоє одних і тих же учасників: ЛКП «Ратуша-сервіс» та ФОП Копко Ігор Богданович. Всюди переможцем стало саме комунальне підприємство, яке запропонувало на 12-50 тис. грн менше від очікуваної вартості, тоді як ФОП спускав ціну лише на 2-5 тис. грн.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl,  ФОП Копко Ігор Богданович зареєстрований у Львові. У 2019-2020 роках вигравав тендери на перевезення військових обласного військкомату, працівників Яворівської РДА та творчих колективів народного дому Зимної Води. Загалом на цьому він заробив майже 60 тис. грн. Також Ігор Копко є керівником ТзОВ «Фірма Інтерпост», яке дає в оренду машини й устаткування.

Зазначимо, що ЛКП «Ратуша-сервіс» не вперше виграє тендери на транспортні перевезення для структур Львівської міськради. Так, торік працівників виконавчого комітету це комунальне підприємство забезпечувало послугами таксі за 2,5 млн грн, у 2019-му – за 1,5 млн грн.

ЛКП «Ратуша-сервіс» існує з 2000 року. Серед основних видів діяльності підприємства є транспортні послуги, послуги з прибирання приміщень та послуги з відвідування вежі Ратуші.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію
Вероніка РОЙ
Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію

Майже рік Україна бореться з пандемією коронавірусної інфекції. За цей час недугу підхопили понад мільйон українців, ще ...

Революція у Шевченківському гаю: проти кого?
Севастіян ДМИТРУХ
Революція у Шевченківському гаю: проти кого?

Напередодні Різдва Христового нечиста сила буяє особливо, бо не може стерпіти правди про Сина Божого, який приходить на ...

А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

ТОП-100 українських пісень 2020 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2020 року

Поява нових українських пісень продовжує бити рекорди. Якщо до впровадження квот нових українських треків впродовж року ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...