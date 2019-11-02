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Мерія обіцяє львів’янам громадський транспорт із кондиціонерами

Наталя Дуляба

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Весь новий громадський транспорт, який купуватиме Львів, буде мати кондиціонери. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

 

Як розповів очільник міського управління транспорту Орест Олеськів, вже на початку листопада «Електрон» має доставити до Львова перші десять нових тролейбусів. І всі вони матимуть систему кондиціонування.

«Також відповідно до угоди з Європейським інвестиційним банком при майбутній закупівлі наступних 100 автобусів і 10 трамваїв передбачається встановлення кондиціонерів», – додав Орест Олеськів.

Водночас під час останньої сесії депутати Львівської міськради запитували у посадовця, скільки потрібно коштів, аби обладнати кондиціонерами громадський транспорт, що вже тривалий час курсує у місті.

За словами Ореста Олеськіва, встановлення концидіонера в одному трамваї чи тролейбусі обійдеться орієнтовно у 30 000 гривень, а в маршрутці – ще дорожче.

Нагадаємо, нещодавно львів’яни створили петицію до міської ради з вимогою заборонити закупівлю нового громадського транспорту, якщо у ньому немає систем кондиціонування та опалення. Наприікнці вересня депутати підтримали цю ідею.

До кінця березня 2020 року Львів має отримати від «Електрону» 50 тролейбусів. Перші десять із них мають виїхати на вулиці міста вже у грудні.

Як повідомляв Львівський портал, нещодавно міська рада вирішила взяти в Європейського інвестиційного банку 24 мільйони євро. За ці кошти планують придбати 100 нових автобусів і 10 трамваїв.

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