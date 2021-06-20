В Україні – менше пів тисячі випадків covid за добу

У суботу, 19 червня, в Україні виявили ще 479 випадків коронавірусу, при цьому 24 хворих померли. Про це інформує пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (91), Херсонській (39), Харківській (32), Миколаївській (32) та Київській (32) областях.

Протестовано методом ПЛР – 13 865 осіб, методом ІФА – 2 958 осіб, експрес-тестами – 8 514 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 229 523 особи, одужали 2 151 463 осіб, летальних випадків – 52 016.

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Нагадаємо, наприкінці квітня Україна вийшла із третьої хвилі коронавірусу. Незважаючи на те, що у МОЗ прогнозували новий спалах після Великодня, ситуація стабілізувалась і рівень захворюваності не росте.

Станом на початок червня вся територія України перейшла у «зелену» covid-зону, де діють найслабші карантинні обмеження. Згодом Україна увійшла ще й у «зелену» зону за критеріями ЄС, адже показники захворюваності сягли найменшої позначки за весь рік.

Додамо, що в Україні значно послабили карантин. Йдеться про скасування часових обмежень для закладів харчування, а також дозвіл на в’їзд іноземців. Також тепер усі масові заходи можна проводити у приміщення із 100% наповненістю.

Разом з тим, науковці вже прогнозують, що нова хвиля Covid може початися раніше осені та зі Сходу України.

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