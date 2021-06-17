У ЛОДА сподіваються на справедливе розслідування справи Василя Петрика

У Львівській ОДА відреагували на ув’язнення пам’яткоохоронця та очільника управління охорони культурної спадщини ЛОДА Василя Петрика. Там заявили, що сподіваються на справедливе розслідування, однак уникнули від висловлювання власної позиції щодо обрання запобіжного заходу для пам’яткоохоронця. Про це під час брифінгу 17 червня повідомив перший заступник голови Львівської ОДА Андрій Годик, передає кореспондент Львівського порталу.

16 червня рішенням Галицького райсуду Львова аріхтектора, пам’яткоохоронця та очільника управління охорони культурної спадщини ЛОДА Василя Петрика взяли під варту.

Перший заступник голови Львівської ОДА Андрій Годик заявив, що Василь Петрик є фаховим спеціалістом у сфері охорони пам’яток культури і в ЛОДА сподіваються на справедливе розслідування справи.

Водночас він зауважив, що ЛОДА не володіє всіма матеріалами, які є в межах кримінального провадження, відтак не може коментувати дії прокуратури та суду.

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«Всі процесуальні дії, в тому числі обрання запобіжного заходу це справа прокуратури і суду. ЛОДА виступає за те, що досудове розслідування повинно бути проведене повно і всебічно. Ми не можемо коментувати дії прокуратури, чи дії суду, оскільки це буде не коректно – це можна розцінювати, як втручання в здійснення досудового розслідування», – пояснює Андрій Годик.

У ЛОДА вкотре наголосили, що саме Василь Петрик був ініціатором щодо визначення Миколаївської фортеці пам’яткою культурної спадщини.

«Хочу вкотре підтвердити, що Василь Петрик надзвичайно фаховий і авторитетний спеціаліст у сфері охорони пам’яток культури. Він вніс надзвичайно великий вклад в дослідження вказаного об’єкту ( Миколаївської фортеці, – ред.) Він, фактично, є головним ініціатором щодо визначення об’єкту пам’яткою історії місцевого значення і пам’ятки культурної спадщини», – додав посадовець.

Нагадаємо, відомого на Львівщині пам’яткоохоронця, архітектора, новоспеченого керівника управління охорони культурної спадщини ЛОДА Василя Петрика обвинувачують у заволодінні 1 млн грн бюджетних коштів під час робіт у нацзаповіднику «Древній Звенигород».

Сам Василь Петрик всі звинувачення відкидає і вважає кримінальну справу розправою за його боротьбу за Миколаївську фортецю – невизнану дотепер пам’ятку, яку хочуть знищити задля видобутку піску. Про деталі справи – за цим посиланням.

16 червня суд помістив Василя Петрика під варту, іншим трьом підозрюваним у цій справі такі ж запобіжні заходи обрали 15 червня. За неофіційними даними, вони свої застави внесли практично відразу, натомість пам’яткоохоронець заявляв, що не має такої суми для сплати своєї застави.

Перед засіданням під судом зібрались активісти й колеги Василя Петрика на протест, адже вони теж переконані, що відкрита кримінальна справа є сфабрикованою.

Зауважимо, що Миколаївська фортеця – комплекс історичних споруд XIX-XX ст., який складається з 21 об’єкта. Дотепер цей об’єкт не має пам’яткоохоронного статусу. Нещодавно пам’яткоохоронці й активісти забили на сполох через те, що її хочуть знищити заради облаштування на цьому місці піщаного кар’єру.

У ЛОДА підтримують ідею присвоєння Миколаївській фортеці такого статусу, відтак почали виготовляти необхідну документацію. Проте нещодавно лобісти піщаного кар’єру подали в суд на облдержадміністрацію, аби зупинити процес визнання цього об’єкта пам’яткою культури.

Запаси піску на території Миколаївської фортеці експерти оцінюють в 1,4 млрд грн.

За неофіційною інформацією, добувати пісок на місці Миколаївської фортеці хоче приватна фірма «Західінвест-партнери». Аби реалізувати цю бізнес-ідею, нібито залучили директора комунального підприємства облради «Реставрація та управління замками та палацами Львівщини», що розробив і надіслав у Мінкульт документацію, якою стверджує, що цей об’єкт не є пам’яткою. При цьому пам’яткоохоронці обвинувачують посадовця у підробці підпису доктора наук Андрія Гречила.

У департаменті архітектури і містобудування ЛОДА кажуть, що дізнавшись про цей факт, вищезгаданий Андрій Гречило звернувся у поліцію, а вона своєю чергою відкрила кримінальне провадження.

Довідково: Миколаївська фортеця є єдиним в Україні зразком австрійських фортифікацій XIX-XX століття і дотепер збереглась на 95%.

У часи І Світової війни фортеця була складовою розгалуженої мережі фортифікацій Австро-Угорської імперії на території Галичини. Пізніше її використовували бійці УПА. Споруда налічувала щонайменше 23 польові укріплення, вісім батарей та близько 40 км підземних переходів і могла розмістити близько 10 тисяч людей.

Споруди Миколаївської фортеці розташовані на території площею 24 га. Земельні ділянки вже перейшли у приватну власність. Активісти й пам’яткоохоронці переконані, що це вдалося зробити завдяки фальсифікації документів, тому домагаються вилучення ділянок із приватних рук.

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