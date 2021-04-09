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Відомий пам'яткоохоронець очолив управління культурної спадщини ЛОДА

Ольга Денисяка

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Управління охорони об’єктів культурної спадщини Львівської ОДА очолив відомий у Львові пам’яткоохоронець, архітектор та викладач Львівської політехніки Василь Петрик. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

8 квітня Василя Петрика представили депутатам профільної комісії Львівської обласної ради. Він зазначив, що багато років займався пам’яткоохоронною діяльністю та має практичний досвід відстоювання пам’яток. За його словами, перш за все зараз необхідно перебудувати систему, відповідно до вимог адміністративно-територіальної реформи

«Я працював з історико-містобудівною документацією та в галузі практичної реставрації пам’яток, архітектурно-археологічних досліджень. Багато років займався  пам’яткоохоронною діяльністю, є членом Українського товариства охорони пам’яток історії та культури, Українського національного комітету ICOMOS, маю «бойовий» практичний досвід відстоювання пам’яток. Перед нами зараз чимало викликів. Мусимо, фактично, перебудувати зараз систему, відповідно до вимог адміністративно-територіальної реформи. Сподіваюся, що мені вдасться якщо не переламати цю складну ситуацію, то бодай зрушити її в позитивному напрямі», – зазначає Василь Петрик.

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Василь Петрик – уродженець Дрогобича, кандидат архітектури, доцент кафедри архітектури та реставрації Львівської політехніки. Працював науковим співробітником Регіонального науково-дослідного центру «Рятівна археологічна служба», від 2003 року – головним архітектором державного історико-культурного заповідника у Белзі. Займався проєктною та науковою діяльністю.

Він є також співавтором закону про охорону пам’яток ЮНЕСКО, який розробляла група Ігоря Васюника та в 2018 році ухвалила ВРУ. Закон передбачає створення на місцях органу управління, який би регулював діяльність у зоні пам’ятки ЮНЕСКО та її буферній зоні.

Детальніше про цей закон та про те, як він  вплинув на Львів читайте у статті Львівського порталу за цим посиланням.

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