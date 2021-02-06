«Культурні схеми». На Львівщині пам’ятку історії хочуть оформити підробленими документами

Історія навколо Миколаївської фортеці на Львівщині, де місцеві «бізнесмени» хочуть легалізувати піщаний кар’єр, триває не один рік. Нещодавно у ЛОДА отримали міністерський лист про внесення фортеці до об’єктів культурної спадщини, однак, виявилося, документи для цього – підроблені. Про це Львівському порталу повідомили в комісії культурної спадщини та туризму Львівської облради.

Ще у 2019 році науковці виготовили облікову документацію для об’єкта на замовлення Миколаївської районної ради. Після розгляду консультаційної ради, департамент архітектури та містобудування ЛОДА скерував документацію по Миколаївській фортеці до Міністерства культури. Та, як зазначили в комісії, відповіді чекають дотепер.

«Всередині січня 2021-го до департаменту, з підписом одного із заступників міністра культури, надійшов лист, у якому йдеться про те, щоб внести Миколаївську фортецю як об’єкт культурної спадщини у перелік пам’яток області. Але за новою обліковою документацією, яку у департаменті навіть не бачили. Але її виготовили у КП ЛОР «Реставрація та управління замками і палацами Львівщини», – йдеться у повідомленні.

Окрім того, за словами доктора історичних наук Андрія Гречила, його підпис на новій документації – підроблений. Також низка цінних об’єктів на території пам’ятки вказані як вже неіснуючі.

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Як наголосили в комісії, вони підтримують позицію департаменту архітектури ЛОДА та вважають такі дії авторів документації сумнівними, а оформлення документів в обхід департаменту ЛОДА – неправильним. З цього приводу у Львівській облраді ініціюватимуть перевірку діяльності КП ЛОР Реставрація та управління замками і палацами Львівщини» та публічний звіт його керівників на профільній комісії.

Зазначимо, Миколаївська фортеця – фортифікаційні споруди Першої світової війни. У 1910-1914 роках її створили для захисту переправи через Дністер. Фортецю використовували підрозділи УГА для стримування польських військ, а до кінця 1954 року там функціонували дві криївки УПА.

Львівький портал писав, що частину Миколаївської фортеці хочуть пертворити на піщаний кар’єр.

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