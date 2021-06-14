Ще 16 осіб на Львівщині заразилися коронавірусом

Станом на ранок понеділка, 14 червня, на Львівщині COVID-19 підтвердили у 136 968 осіб. За останню добу виявили лише 16 нових хворих, в тому числі 9 – мешканці Львова. Водночас летальних випадків не зафіксовано. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

За попередню добу в області провели 450 досліджень на коронавірус, з них – 16 позитивних.

Від початку пандемії на Львівщині коронавірусом захворіли 136 968 осіб (+16 за добу). Від ускладнень, спричинених інфекцією, померли 3 618 людей (+0 за добу). Побороти недугу зуміли 131 227 (+46 за добу).

У розрізі районів:

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Дрогобицький: 0

Золочівський: 5

Львівський: м. Львів – 9

Стрийський: 1

Яворівський: 0

Червоноградський: 1

Самбірський: 0

Нагадаємо, з Великодніх свят на Львівщині стрімко впав рівень захворюваності. У ЛОДА прогнозували новий спалах у середині травня, втім ситуація досі залишається стабільною.

Тим часом в області суттєво знизилась завантаженість лікарень хворими на коронавірус – зараз зайнято лише 11% ліжок, у п’ятьох лікарнях уже взагалі немає covid-пацієнтів. Відтак на Львівщині збираються згорнути половину covid-відділень. З переліком тих медзакладів, кі прийматимуть хворих на Covid в області, можна ознайомитися за посиланням.

Додамо, що щеплення проти коронавірусу отримали понад 90 тисяч мешканців Львівщини. Загалом вакцинувати хочуть половину населення області, а це 1,5 млн людей.

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