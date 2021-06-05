14 лікарень Львівщини прийматимуть хворих на Covid. Перелік

Через зниження захворюваності на коронавірус на Львівщини згорнуть майже половину Covid-відділень. Відтак планується, що тепер прийматимуть пацієнтів з коронавірусом 14 лікарень. Про повідомив заступник голови Львівської ОДА Іван Собко.

За його словами, у зв’язку із зниженням захворюваності та госпіталізації хворих на COVID-19 виникла потреба в оптимізації мережі лікарень та затвердження нових маршрутів пацієнтів. 2 червня ЛОДА скерувала до Міністерства охорони здоров’я України погодження щодо зміни переліку ковідних закладів.

В області хворих на коронавірус поки що приймають понад 20 медзакладів, проте тепер таких медзакладів стане орієнтовно 14.

Загалом планується, що надалі хворих прийматимуть лікарні, що мають відпрацьований механізм надання допомоги пацієнтам. Натомість медзаклади, яким довелося перепрофільовуватися, зможуть повернутися до звичного режиму роботи. Проте, якщо буде зростання захворюваності, то ці медзаклади знову прийматимуть хворих на коронавірус.

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Іван Собко зазначив, що у переліку ковідних планують залишити такі медзаклади:

Львівську лікарню швидкої медичної допомоги,

Центр легеневого здоров’я,

Львівську обласну інфекційну лікарню,

Львівський госпіталь ветеранів воєн та репресованих

лікарню «ОХМАТДИТ» для госпіталізації дітей.

Кам’янка-Бузьку центральну районну лікарню

Сокальську центральну районну лікарню

Стебницьку міську лікарню

Стрийську міську лікарню

Жидачівську міську лікарню

Перемишлянську центральну районну лікарню

Рудківську лікарню

Пустомитівська центральну районну лікарню

Новояворівська районна лікарня ім.Ю.Липи.

«Станом на сьогодні вищевказані заклади затверджені розпорядженням керівника робіт Віктором Ляшком та мають право контрактуватися з Національною службою здоров’я України» – цитує Івана Собка пресслужба ЛОДА.

Разом з тим, у Міністерстві охорони здоров’я наголошували, що нікого не мають «виписувати», не долікувавши через закриття ковідного відділення: хворих пацієнтів повинні долікувати в ньому або перевести до іншої лікарні. Подбати про те, що пацієнт завершив лікування, повинна місцева влада.

«Якщо лікарня перестає надавати стаціонарну допомогу пацієнтам з COVID-19, місцева влада має подбати про те, щоби ці пацієнти могли завершити лікування в цьому закладі або були переведені до іншого. По-перше, НСЗУ Національна служба здоров’я України фінансує ведення та лікування всіх випадків COVID-19. По-друге, і МОЗ, і Нацслужба здоров’я готові допомогти представникам місцевої влади в налагодженні нових маршрутів пацієнтів та надати всі необхідні для цього дані та експертизу», – пояснюють у МОЗ.

Нагадаємо, з Великодніх свят на Львівщині стрімко впав рівень захворюваності. У ЛОДА прогнозували новий спалах у середині травня, втім ситуація досі залишається стабільною.

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