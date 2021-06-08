Від Covid-19 провакцинували понад 86 тисяч мешканців Львівщини

На Львівщині щеплення проти коронавірусу отримали більше 86 тисяч людей. Двома необхідними дозами провакцинували понад 7 тисяч жителів. Про це Львівському порталу повідомили в обласному Центрі громадського здоров’я.

Станом на 8 червня Covid-щеплення отримали 86 183 мешканці Львівщини. Із них 7 132 людям вже ввели необхідні дві дози вакцини, відтак вони вже повністю провакциновані проти вірусу.

Протягом минулої доби, 7 червня, в області зробили 3267 щеплення проти Covid-19, свою другу привику отримали 72 особи.

Зазначимо, covid-щеплення на Львівщині роблять трьома зареєстрованими та дозволеними в Україні вакцинами: американською Pfizer, китайською CoronaVac, індійською Covishield (Oxford-Astra Zeneca) та Astra Zeneca-SKBio (Південна Корея). Останні дві є ідентичні за складом і технологією виготовлення, тому є взаємозамінними.

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У Львівській ОДА кажуть, що у жодної людини не виявили важких побічних реакцій після вакцинації. Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення, а це – 1,5 мільйона людей.

Нагадаємо, вакцинацію проводять у майже двох сотнях спеціально облаштованих пунктах щепленя. Втім нещодавно на «Арені Львів» запрацював окремий Центр вакцинації. Щеплення тут щовихідних роблять усім, хто записався через «Дію».

Протягом двох днів тут зазвичай вакцинують більше тисячі людей. Найближчим часом цей Центр вакцинації збираються розширити, аби медики могли робити ще більше covid-щеплень.

Також ще два центри вакцинації проти коронавірусу у Львові хочуть відкрити у Центрі Довженка, що на Сихові, та в ТРЦ Forum Lviv.

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