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Коронавірус забрав життя ще семи жителів Львівщини

Андрій Котенський

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Станом на ранок суботи, 12 червня, на Львівщині зафіксовано 136 905 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Лише за останню добу виявили 84 нові випадки та померло 7 людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

У медзакладах Львова на стаціонарному лікуванні з пневмоніями перебуває 67 осіб, з них 59 ковідних пацієнтів, в реанімаційному відділенні – 13 осіб, на ШВЛ – 7 осіб

Загальна кількість людей, які захворіли від початку пандемії на Covid-19 у Львівській області, – 136 905 осіб (+84 за добу). Летальні випадки становлять – 3 618 осіб (+7 за добу). Одужали від коронавірусної інфекції – 131 108 осіб.

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Нові випадки захворювання за районами:

  • Дрогобицький: 3
  • Золочівський: 5
  • Львівський: 57 (м. Львів – 44)
  • Стрийський: 13
  • Яворівський: 2
  • Червоноградський: 3
  • Самбірський: 1

Нагадаємо, з Великодніх свят на Львівщині стрімко впав рівень захворюваності. У ЛОДА прогнозували новий спалах у середині травня, втім ситуація досі залишається стабільною.

Тим часом в області суттєво знизилась завантаженість лікарень хворими на коронавірус – зараз зайнято лише 11% ліжок, у п’ятьох лікарнях уже взагалі немає covid-пацієнтів. Відтак на Львівщині збираються згорнути половину covid-відділень. З переліком тих медзакладів, кі прийматимуть хворих на Covid в області, можна ознайомитися за посиланням.

Додамо, що щеплення проти коронавірусу отримали понад 90 тисяч мешканців Львівщини. Загалом вакцинувати хочуть половину населення області, а це 1,5 млн людей.

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