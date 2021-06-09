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Україна отримала нову партію вакцини Pfizer

Наталя Дуляба

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ЮНІСЕФ доставив в Україну 117 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNTech проти коронавірусу. Це є нова поставка у межах глобальної ініціативи COVAX. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Так, в країну вже прибули 117 тисяч доз американської вакцини Pfizer. А загалом протягом цього і на початку наступного тижня в Україну надійде ще 473 850 доз цієї ж вакцини. Всіх їх держава отримує безкоштовно у межах ініціативи COVAX.

Зазначимо, що в Україні вакциною Pfizer щеплення роблять людям у будинках престарілих, персоналу таких закладів, а також надзвичайникам і прикордонникам. Її ефективність становить 94%.

На Львівщині вакциною Pfizer прививки роблять також й освітянам.

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Використовувати Pfizer для вакцинації українців проти коронавірусу почали у середині квітня. Загалом Україна має отримати майже 1 мільйон доз цієї вакцини.

Нагадаємо, covid-щеплення в Україні роблять трьома зареєстрованими та дозволеними в Україні вакцинами: американською Pfizer, китайською CoronaVac, індійською Covishield (Oxford-Astra Zeneca) та Astra Zeneca-SKBio (Південна Корея). Останні дві є ідентичні за складом і технологією виготовлення, тому є взаємозамінними.

Дотепер щеплення проти коронавірусу отримали більше 1,3 мільйона українців, із них понад 161 тисяча отримала дві необхідні дози вакцини.

На Львівщині провакцинували понад 86 тисяч мешканців. Загалом щеплення зробити хочуть половині населення області, а це 1,5 млн людей.

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