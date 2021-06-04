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На Львівщину прибула вакцина Pfizer, якою щеплюватимуть освітян

Юлія Осим

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На Львівщину прибули чергові 18 720 доз вакцини Pfizer. Ними щеплюватимуть освітян, а залишкові дози використають для осіб з першого та другого етапу вакцинації. Про це повідомив очільник Львівської ОДА Максим Козицький, передає Львівський портал.

«Ця партія буде використана для щеплення освітян, а залишкові дози – для щеплення осіб з першого та другого етапів вакцинації (в першу чергу, медиків)», – зазначив Козицький.

Він також нагадав, що на вихідних працюватиме Центр вакцинації населення на Арені «Львів». доїзд до Центру від пл. Є. Петрушевича і у зворотньому напрямку – безкоштовний. Графік руху автобусів за посиланням.

«Вакцинуватися на Арені «Львів» можуть особи зі списку очікуванні «Дії» і молодші 60 років, яким попередньо не телефонували – кількість медичних бригад збільшили, отже, розраховуємо, що вакцинуватися буде якомога більше людей», – наголосив Максим Козицький.

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Зазначимо, що Pfizer – вакцина, розроблена німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer.

Нагадаємо, на вихідних, 29-30 травня, на стадіоні «Арена Львів» запрацював центр вакцинації населення. Мешканці області, котрі зареєструвалися через додаток «Дія»,можуть отримати там щеплення проти Covid. Вакцинацію проводять препаратом Coronavac.

Зауважимо, окрім центру вакцинації на «Арені Львів», в області також працюють майже дві сотні пунктів щеплення. Із детальним переліком адрес та інструкцією, як записатись на вакцинацію, можна ознайомитися за цим посиланням.

Нагадаємо, щеплюють мешканців Львівщини трьома зареєстрованими та дозволеними в Україні вакцинами – це Comirnaty, AstraZeneca, Coronavac.

Американську Pfizer отримують мешканці і персонал будинків престарілих, надзвичайники та прикордонники. Всі інші категорії населення у порядку черги вакцинують індійською вакциною Covishield (Oxford-Astra Zeneca) та Astra Zeneca-SKBio, яку виробляє Південна Корея. Вони обидві ідентичні за складом та технологією виготовлення, тому є взаємозамінними.

У Львівській ОДА кажуть, що у жодної людини не виявили важких побічних реакцій після вакцинації.

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