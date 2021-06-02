На «Арені Львів» розширять Центр covid-вакцинації

Центр вакцинації проти коронавірусу, який нещодавно запрацював на «Арені Львів», збираються розширити. Про це Львівському порталу повідомили в обласному департаменті охорони здоров’я.

Про плани на розширення Центру covid-вакцинації на «Арені Львів» посадовці мерії та облдержадміністрації говорили на нараді з керівництвом МОЗ. Тут збираються відкрити додатковий майданчик для вакцинування, а також збільшити кількість медичних бригад, які роблять щеплення.

«Плануємо облаштувати додатковий майданчик для вакцинування. Цими вихідними до роботи у Центрі вакцинації залучають ще дві медичні бригади, що дозволить під час однієї зміни вакцинувати більше людей», – розповів заступник голови ЛОДА Іван Собко.

Зазначимо, Центр вакцинації проти коронавірусу на «Арені Львів» запрацював з 29 травня. Щеплення тут щовихідних роблять усім, хто записався через «Дію». Протягом перших двох днів роботи на стадіоні провакцинували більше тисячі людей.

Реклама партнерів

Як розповіла застпуниця директора обласного департаменту охорони здоров’я Наталія Літвінська, на стадіоні вдалося вдало розмежувати потоки відвідувачів. На «Арені Львів» облаштували окремі входи та виходи, зони очікування і вакцинації, а також зону поствакцинації.

«Нарікань від відвідувачів не було. Єдиний недолік – віддаленість стадіону, але завдяки організованому доїзду безкоштовними автобусами усі охочі мали можливість приїхати до Центру вакцинації», – зазначила Наталія Літвінська.

Нагадаємо, щеплення проти коронавірусу отримали понад 79 тисяч мешканців Львівщини. Загалом вакцинувати хочуть половину населення області, а це 1,5 млн людей.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.