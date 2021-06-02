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На «Арені Львів» розширять Центр covid-вакцинації

Наталя Дуляба

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Центр вакцинації проти коронавірусу, який нещодавно запрацював на «Арені Львів», збираються розширити. Про це Львівському порталу повідомили в обласному департаменті охорони здоров’я.

Про плани на розширення Центру covid-вакцинації на «Арені Львів» посадовці мерії та облдержадміністрації говорили на нараді з керівництвом МОЗ. Тут збираються відкрити додатковий майданчик для вакцинування, а також збільшити кількість медичних бригад, які роблять щеплення.

«Плануємо облаштувати додатковий майданчик для вакцинування. Цими вихідними до роботи у Центрі вакцинації залучають ще дві медичні бригади, що дозволить під час однієї зміни вакцинувати більше людей», – розповів заступник голови ЛОДА Іван Собко.

Зазначимо, Центр вакцинації проти коронавірусу на «Арені Львів» запрацював з 29 травня. Щеплення тут щовихідних роблять усім, хто записався через «Дію». Протягом перших двох днів роботи на стадіоні провакцинували більше тисячі людей.

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Як розповіла застпуниця директора обласного департаменту охорони здоров’я Наталія Літвінська, на стадіоні вдалося вдало розмежувати потоки відвідувачів. На «Арені Львів» облаштували окремі входи та виходи, зони очікування і вакцинації, а також зону поствакцинації.

«Нарікань від відвідувачів не було. Єдиний недолік – віддаленість стадіону, але завдяки організованому доїзду безкоштовними автобусами усі охочі мали можливість приїхати до Центру вакцинації», – зазначила Наталія Літвінська.

Нагадаємо, щеплення проти коронавірусу отримали понад 79 тисяч мешканців Львівщини. Загалом вакцинувати хочуть половину населення області, а це 1,5 млн людей.

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