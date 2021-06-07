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У Львові хочуть відкрити ще два Центри вакцинації від Covid

Вероніка Рой

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Львівська міська рада запропонує Міністерству охорони здоров’я відкрити у Львові ще два додаткові центри вакцинації. Наразі підібрані локації, які підходять для цього відповідно до всіх протоколів – ТРЦ Forum Lviv та Центр Довженка. Якщо міністерство погодить всі деталі, то вже на вихідних ці центри вакцинації розпочнуть свою роботу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Сьогодні динаміка нам дозволяє відкривати ще додаткові центри вакцинації. Відтак ми вже готуємо дві додаткові локації. Попередньо йдеться про ТРЦ Forum Lviv та Центр Довженка, зараз узгоджуємо всі деталі і фіналізуємо рішення. Завтра будемо з МОЗ погоджувати всі детальні інструкції та приступати до роботи», – повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

За його словами, Forum Lviv вже тестувалась для можливого відкриття там мобільного пункту вакцинації.

«Якщо говорити про Forum Lviv, то декілька тижнів тому ця локація вже тестувалась для можливого відкриття там мобільного пункту вакцинації. Там є третій поверх, де згідно з усіма протоколами можна зробити захід і вихід з різних сторін, місце для трьох бригад медиків і встановлення спеціального ознакування. Якщо все погодить міністерство, то ця локація буде використовуватись на вихідних для вакцинування. В Центрі Довженка є ще більше варіантів, де розгорнути центр вакцинації: велика сцена, перший та другий поверхи. Нам важливо, щоб на цій локації на час роботи центру не відбувалось різноманітних заходів, концертів», – зазначає Андрій Москаленко.

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Також, як повідомив заступник міського голови Львова,я кількість вакцини буде дозволяти, то в подальшому будемо залучати школи Львова для проведення Covid-щеплень.

«Ми маємо 36 бригад, які будуть розосереджені між стаціонарними пунктами та тимчасовими центрами вакцинації. Переважно працюватимуть по три бригади на локації в дві зміни. Відкриття нових локацій спричинене тим, щоб була більша зручність для мешканців. Якщо кількість вакцини буде дозволяти, то в подальшому будемо залучати школи (після завершення навчання та проведення ЗНО) в різних районах міської територіальної громади. Таким чином ми хочемо виходити на швидшу динаміку та спрощену логістику», – додав Андрій Москаленко.

Нагадаємо, у Львові працює лише один Центр вакцинації – на базі стадіону «Арена Львів». Там мешканці області, котрі зареєструвалися через додаток «Дія», можуть отримати там щеплення проти Covid. Вакцинацію проводять препаратом Coronavac.

Центр вакцинації на «Арені Львів» працює другі вихідні поспіль. Загалом тут щеплення від Covid отримали 3 488 людей.

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