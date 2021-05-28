Мерія проведе архітектурний конкурс на забудову стадіону «Торпедо», який ніяк не може викупити

Міське управління архітектури та урбаністики оголосить архітектурний конкурс на кращий проєкт будівництва легкоатлетичного центру на стадіоні «Торпедо», який мерія за три роки так і не викупила з приватної власності. Про це повідомляє Львівський портал.

На засіданні 28 травня виконавчий комітет Львівської міськради вирішив провести всеукраїнський архітектурний конкурс на кращу проєктну пропозицію легкоатлетичного комплексу зі спортивним центром на вул. Золотій.

Йдеться про стадіон «Торпедо», який зараз у власності банку «Львів». Перемовини щодо його викупу у комунальну власність Львова розпочались ще у 2017 році, але були безрезультатними. Згодом наприкінці 2018-го цю тему знову підняли депутати мерії, проте міський голова Львова Андрій Садовий назвав вику аферою і виступив проти.

Тоді мер пояснював, що земля, на якій розташований стадіон «Торпедо», є у комунальній власності. Натомість воротами і трибунами, які, власне, й має викупити Львівська міська рада, володіють «хитрі бізнесмени, які їх заклали у банк, мотивуючи тим, що на цій території можна збудувати житловий комплекс». Садовий заявляв, що ворота і трибуни стадіону не коштують 5 млн грн, які хоче отримати банк «Львів», і навіть натякав, що викуп стадіону може і не відбутися.

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Врешті закласти необхідні 5 млн грн у міський бюджет депутатам вдалося лише на початку 2020 року. Проте дотепер процедура викупу досі не відбулась. У Ратуші кажуть, що не хочуть викупляти занедбані приміщення «Торпедо», а потім знову вкладати кошти у їхнє відновлення.

У мерії натомість пропонують збудувати тут легкоатлетичний центр, але не лише за бюджетні кошти. Цей проєкт міськрада планує реалізовувати разом із банком «Львів» як приватно-публічнйи проєкт.

Що саме хочуть будувати на стадіоні «Торпедо»

Попередньо у мерії вже мають бачення того, як саме ревіталізувати занедбаний стадіон. Його хочуть відреконструювати, облаштувати бігові доріжки, майданчики з тренажерами й окрему територію для важкоатлетичних дисциплін:

стрибків у довжину і висоту;

стрибків із жердиною;

метання ядра, спису, диску та молота.

Поруч міська рада пропонує збудувати двоповерховий легкоатлетичний центр, у якому були б закриті спортивні зали, навчально-спортивний центр, роздягальні і санвузли.

Втім остаточне бачення розбудови стадіону «Торпедо» мають напрацювати саме під час Всеукраїнського архітектурного конкурсу. Його найближчим часом має оголосити управління архітектури та урбаністики. Такі конкурси фінансуються із міського бюджету.

Довідково: стадіон «Торпедо» облаштували у Львові у 1930-х роках. Він розміщений на земельній ділянці площею 2,7 га. За радянських часів стадіон передали однойменному спортивному товариству та забудували службовими приміщеннями.

Із 1990 року стадіон перейшов у приватну власність, там почав працювати ринок електротехнічних товарів, який у 2008 році перенесли на вул. Кукурудзяну. Після цього «Торпедо» передали банку «Львів» як заставу за борги по кредитах.

Станом на сьогодні на стадіоні, який перебуває у занедбаному стані, тренуються діти та підлітки футбольних клубів «Вікторія» та «Покрова».

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