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В Україні виявили 2 608 нових випадків коронавірусу

Ольга Денисяка

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За добу 24 травня в Україні зафіксували 2 608 нових випадків захворювань на COVID-19, госпіталізували 854 хворих, померли 249 осіб, одужали 17 504 особи. Про це Львівському порталу повідомили в Міністерстві охорони здоров’я

Найбільше підтверджених випадків коронавірусного захворювання за останню добу зареєстрована у м. Київ (402), Львівській (214), Запорізькій (206), Київській (170) та Дніпропетровській (168) областях.

За добу протестовано: методом ПЛР – 23 440 осіб, методом ІФА – 12 650 осіб, експрес-тестами – 16 189 особа.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 186 463 осіб, із них одужали 1 975 064 особи, померли 49 685 осіб.

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Нагадаємо, наприкінці квітня у МОЗ заявили, що Україна виходить із третьої хвилі коронавірусу, оскільки захворюваність врешті стабілізувалась. Проте у міністерстві прогнозують новий спалах після Великодня.

За останніми офіційними даними коронавірусом перехворіло вже 5% населення України. Втім нещодавнє опитування показало, що лише у квітні Covid підхопили 4,4 млн українців, ця цифра є вдвічі більшою від статистики МОЗ.

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