За добу Covid-щеплення отримав 31 мешканець Львівщини

Протягом неділі, 16 травня, у Львівській області щеплення від коронавірусу отримала 31 людина. Про це інформує Львівський обласний центр громадського здоров’я.

Covid-щеплення зробили 67 756 жителям Львівщини, в тому числі за останню добу – 31 людині.

Водночас необхідні дві дози вакцини отримали вже 766 мешканців області, з яких – 6 за останню добу.

Зазначимо, що щеплення проти коронавірусу на Львівщині безкоштовно роблять трьома вакцинами. Китайську вакцину CoronaVac вводять освітянам, які залучені до роботи на ЗНО-2021, маломобільним групам населення та особам, що доглядають за ними.

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Американську Pfizer отримують мешканці і персонал будинків престарілих, надзвичайники та прикордонники. Всі інші категорії населення у порядку черги вакцинують індійською вакциною Covishield (Oxford-Astra Zeneca) та Astra Zeneca-SKBio, яку виробляє Південна Корея. Вони обидві ідентичні за складом та технологією виготовлення, тому є взаємозамінними.

У Львівській ОДА кажуть, що у жодної людини не виявили важких побічних реакцій після вакцинації.

На території Львівщини працюють майже дві сотні пунктів щеплення. Із детальним переліком адрес та інструкцією, як записатись на вакцинацію, можна ознайомитися за цим посиланням.

Додамо, що в черзі на covid-щеплення «стоять» понад пів мільйона українців. Львівська область – друга за кількістю охочих.

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