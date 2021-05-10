На covid-вакцинацію чекають 525 тисяч українців. Львівщина – друга за кількістю охочих

На щеплення проти коронавірусу чекають понад 525 тисяч українців. Найбільше охочих вакцинуватись – зі столиці, на другому місці йде Львівщина. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

До листа очікування вакцинації проти Covid-19 записались 525 881 українець. Найбільше щеплення зробити хочуть мешканці Києва – 162 516 людей, Львівщини – 45 070 людей, Дніпропетровської – 37 272 людини, Київської – 37 082 людини та Харківської – 36 260 людей областей.

Натомість найменше бажання вакцинуватись в Україні виявляють жителі Луганської області, адже на черзі «стоять» лише 2 835 осіб.

Також на вакцинацію вже записалися 590 колективів, а це загалом майже 80 тисяч людей.

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Зазначимо, що запис до листа очікування вакцинації проти Covid-19 в Україні відкрили з 1 березня. Записатись до списку можна через Єдиний державний вебпортал електронних послуг «Портал Дія» та його мобільний додаток, національний контакт-центр МОЗ з питань протидії поширенню коронавірусу за номером телефону: 0-800-60-20-19 (дзвінки безкоштовні)

Нагадаємо, щеплення проти коронавірусу в Україні безкоштовно роблять трьома вакцинами. Китайську вакцину CoronaVac вводять освітянам, які залучені до роботи на ЗНО-2021, маломобільним групам населення та особам, що доглядають за ними.

Американську Pfizer отримують мешканці і персонал будинків престарілих, надзвичайники та прикордонники. Всі інші категорії населення у порядку черги вакцинують індійською вакциною Covishield (Oxford-Astra Zeneca) та Astra Zeneca-SKBio, яку виробляє Південна Корея. Вони обидві ідентичні за складом та технологією виготовлення, тому є взаємозамінними.

На території Львівщини працюють майже дві сотні пунктів щеплення. Із детальним переліком адрес та інструкцією, як записатись на вакцинацію, можна ознайомитися за цим посиланням.

Всі щеплення роблять спеціально підготовлені мобільні бригади. У Львівській ОДА кажуть, що у жодної людини не виявили важких побічних реакцій після вакцинації.

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