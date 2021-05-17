В Україні за добу від коронавірусу одужали втричі більше людей, ніж захворіли

Станом на ранок понеділка, 17 травня, в Україні лабораторно підтвердили 2 136 нових випадків інфікування коронавірусом. Померли 109 українців, тоді як одужали близько 7 000 хворих. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Від початку пандемії в Україні коронавірусом заразились вже 2 156 000 людини. Протягом неділі, 16 травня, діагноз встановили ще 2 136 новим хворим, серед них 47 медиків та 104 дитини.

Одужали за останню добу 6 869 пацієнт. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 109 хворих.

Найбільше нових хворих виявили у Донецькій (+190), Рівненській (+182), Сумській (+137), Дніпропетровській (+134) та Одеській (+134) областях.

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Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 48 184 людей, натомість одужали 1 864 593 українці.

Кількість захворювань та кількість щеплень за добу у регіонах:

Донецька область – 190 випадків/ 17 щеплень;

Рівненська область – 182 випадки/ 78 щеплень;

Сумська область – 137 випадків/ 190 щеплень;

Дніпропетровська область – 134 випадки/ 15 щеплень;

Одеська область – 134 випадки/ 130 щеплень;

Миколаївська область – 122 випадки/ 15 щеплень;

Херсонська область – 114 випадків/ 106 щеплень;

Черкаська область – 113 випадків/ 56 щеплень;

Львівська область – 104 випадки/ 37 щеплень;

м. Київ – 102 випадки/ 58 щеплень;

Волинська область – 102 випадки/ 182 щеплення;

Запорізька область – 98 випадків/ 10 щеплень;

Київська область – 97 випадків/ 17 щеплень;

Житомирська область – 93 випадки/ 118 щеплень;

Харківська область – 89 випадків/ 341 щеплення;

Полтавська область – 62 випадки/ 42 щеплення;

Тернопільська область – 59 випадків/ 110 щеплень;

Чернівецька область – 59 випадків/ 116 щеплень;

Івано-Франківська область – 42 випадки/ 104 щеплення;

Вінницька область – 37 випадків/ 111 щеплень;

Чернігівська область – 30 випадків/ 84 щеплення;

Хмельницька область – 12 випадків/ 162 щеплення;

Закарпатська – 10 випадків/ 41 щеплення;

Луганська область – 10 випадків/ 90 щеплень;

Кіровоградська область – 4 випадки/ 0 щеплень.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Нагадаємо, наприкінці квітня міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна виходить із третьої хвилі коронавірусу, оскільки захворюваність врешті стабілізувалась. Проте у МОЗ прогнозують новий спалах після Великодня.

За останніми офіційними даними коронавірусом перехворіло вже 5% населення України. Втім нещодавнє опитування показало, що лише у квітні Covid підхопили 4,4 млн українців, ця цифра є вдвічі більшою від статистики МОЗ.

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