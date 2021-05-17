COVID-19 на Львівщині інфікувалися ще 104 особи: звідки хворі

Станом на ранок понеділка, 17 травня, на Львівщині виявили 1043 нових хворих на Covid-19. Побороти недугу зуміли понад тисяча людей, ще п’ятеро осіб померли. Про це Львівському порталу повудомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

Так, коронавірус на Львівщині підхопили вже 133 304 людей.

Протягом неділі, 16 травня, лабораторні центри провели 606 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 104, тобто 17% від усіх зроблених тестувань. Серед нових хворих 58 осіб – львів’яни.

За даними ЛОДА, нових хворих виявили у районах: Дрогобицький – 8, Золочівський – 2, Львівський – 79 (м. Львів – 58), Стрийський – 9, Червоноградський – 1 та Самбірський – 5. У Яворівському районі не виявили жодного нового хворого.

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Від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 3 468 людини (+5 за добу). Побороти недугу зуміли 119 260 пацієнтів (+1 194 за добу).

Зазначимо, що з Великодніх свят на Львівщині виявляють доволі мало нових covid-хворих. Найменше інфікованих виявили 4 травня – лише 48 випадків. Як бачимо, тепер захворюваність поступово зростає.

Тим часом у МОЗ ще давніше прогнозували в Україні новий спалах коронавірусу після Великодня. Такої ж думки у Львівській ОДА.

Головний медик області каже, що хворих на Львівщині може побільшати вже найближчими днями.

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