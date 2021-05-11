Козак переховується в Росії, Медведчука шукають в Україні, – СБУ

За версією спецслужб, нардеп «Опозиційної платформи – За життя» Тарас Козак, якого підозрюють у держзраді, переховується в Росії, а голова політради партії Віктор Медведчук – в Україні. Про це під час брифінгу 11 травня повідомив глава СБУ Іван Баканов, пише УП.

«Якщо мова йде про пана Козака, він перебуває, за нашою інформацією, на території Російської Федерації, можливо, виїжджав на відпочинок з РФ, але не планує, на жаль, повертатися в Україну.

Щодо Віктора Медведчука, то встановлюється його місце знаходження, але за нашою інформацією він перебуває в Україні. Він повернувся в Україну 8 травня і за нашою інформацією країни не покидав», – сказав Іван Баканов.

Водночас генпрокурорка Ірина Венедіктова уточнила, що поки місцеперебування Віктора Медведчука силовики не встановили.

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Оскільки Медведчука знайти не змогли, то згідно з законом, підозру скерували за останнім відомим його місцем проживання та за місцем його роботи – до Верховної Ради.

Нагадаємо, 11 травня генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що підписала підозру в держзраді куму Путіна голові політради партії «Опозиційної платформи – За життя» Віктору Медведчуку, а також нардепу ОПЗЖ, уродженцю Львова Тарасу Козаку.

Під час обшуків силовики не знайшли Медведчука, тому СБУ «вживає заходів» для встановлення місцяперебування та вручення йому клопотання про тримання під вартою.

Як писав Львівський портал, у ніч на 3 лютого в Україні заблокували канали Медведчука і Козака. Україна наклала санкції на літаки Медведчука і Козака, якими воли літали в Росію.

Влітку 2019 року уродженець Львова Тарас Козак, який є близьким другом і бізнес-партнером кума Путіна Віктора Медведчука, купив весь медіахолдинг ZIK: канал ZIK, компанії «Міст ТБ» і «ТРК «Нові комунікації».

У 2018 році Козак отримав корпоративні права на канал NewsOne. Щодо телеканалу 112, то його фактичним власником є Віктор Медведчук (номінально належить німецькому підприємцю з провінції).

Додамо, що Тарас Козак був народним депутатом України VIII та IX скликань. Щоправда, за час свого депутатства у попередньому скликанні він був відсутній на 372 засіданнях Верховної Ради, а відвідав 209.

Спецслужби пов’язують Тараса Козака та дотичних до нього юридичних осіб з вугільними схемами на Донбасі, що сприяють тероризму. Також нардеп пов’язаний з ЛНР/ДНР через кіпрський офшор із 2014 року.

А нещодавно у родичів Тараса Козака виявили десятки об’єктів нерухомості у Львові.

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