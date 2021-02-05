У родини санкціонованого Козака виявили десятки об’єктів нерухомості у Львові

Родичі нардепа від «Опозиційної платформи – За Життя» Тараса Козака є власниками десятків квартир, будинків та земельних ділянок у Львові, звідки сам Козак родом, та Києві. Про це йдеться у блозі «Таємниці Слідства».

Проросійський політик, на активи якого РНБО наклала санкції ввечері 2 лютого, володіє не тільки телеканалами ZIK, NewsOne та «112 Україна». Згідно з декларацією Козака за 2019 рік, йому належать частки у 12 компаніях. Також він задекларував будинок на 330 квадратних метрів у селі Сокільники, що під Львовом та офіс на 100 квадратних метрів у Львові. У Києві він орендує будинок у компанії, що належить дружині одного з лідерів «ОПЗЖ» Віктора Медведчука Оксані Марченко.

Більшість коштів Козак зберігає у білоруських банках. Так, у декларації вказано, що загалом на рахунках політика у Білорусі лежить понад 7 млн євро. Ще понад 378 тис грн та 30 тис нардеп зберігає в українському «Укрбудінвестбанку». Також готівкою у нього є 150 тис євро та 2,5 млн грн.

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Однак санкцій, накладених на Тараса Козака, оминули чимало активів, якими офіційно володіє не він, а його родичі. Наприклад, молодший брат політика Богдан Козак є власником лише 12 квартир у Києві. З них 11 — у житловому комплексі Eliseum, а інша, 12-та квартира площею майже 2500 квадратних метрів розташована на елітному Печерську.

Окрім того, Богдану Козаку належить будинок, квартира, два паркомісця та дві комірки, а у області — будинок та тільки земельних ділянок. Ще 24 ділянки землі, розташовані у Львівській області, він орендує. Як повідомляють «Таємниці Слідства», молодший брат Козака веде спільний бізнес з братом Віктора Медведчука Сергієм – зокрема, вони займаються вантажними автомобілями, будівництвом та видобуванням піску.

Геть небідною виявилася матір нардепа, 70-річна Софія Козак. У власності пенсіонерки квартира та паркомісце у Львові, будинок та три земельні ділянки у Львівській області. Окрім цього, їй належить чотири квартири у новобудові в столиці.

Низкою нерухомості володіє також близька до Козака особа – Наталія Лавренюк. За інформацією «Схем», вона є цивільною дружиною політика та матір’ю його дитини. Окрім того, разом з дружиною Медведчука Оксаною Марченко вони займаються нафтовидобувним бізнесом в Росії. В Україні серед власності, що їй належить, квартира у Києві, 10 земельних ділянок у Київській області, а ще будинок, квартира та офіс у Львові. Як раніше повідомлялося, Лавренюк володіла вісьмома земельними ділянками у Тарасівці на Київщині. Так, у 2019 році там тривало будівництво. Відповідно до реєстру нерухомості, на сьогодні на цих землях вже звели три будинки площею понад пів тисячі квадратних метрів. Втім, вони надійно сховані за високим парканом. Також Наталія Лавренюк володіє автомобілем MERCEDES-BENZ V 300 D 2020 року випуску. Наразі купівля такого авто обійдеться у майже 3 млн грн.

Як писав Львівський портал, в ніч на 3 лютого 2021 року в Україні заблокували канали Медведчука і Козака.

Україна наклала санкції на літаки Медведчука і Козака, якими воли літали в РФ.

Влітку 2019 року уродженець Львова Тарас Козак, який є близьким другом і бізнес-партнером кума Путіна Віктора Медведчука, купив весь медіахолдинг ZIK: канал ZIK, компанії «Міст ТБ» і «ТРК «Нові комунікації».

У 2018 році Козак отримав корпоративні права на канал NewsOne. Щодо телеканалу 112, то його фактичним власником є Віктор Медведчук (номінально належить німецькому підприємцю з провінції).

Нардеп пов’язаний з ЛНР/ДНР через кіпрський офшор з 2014 року.

Тарас Козак був народним депутатом не лише у дев’ятому, а й попередньому, восьмому скликанні. Щоправда, за час свого депутатства у попередньому скликанні він був відсутній на 372 засіданнях Ради, а відвідав 209.

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