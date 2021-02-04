Козак пов'язаний з «ЛНР/ДНР» через кіпрський офшор з 2014 року

Центр протидії корупції заявляє, що зв’язок Тараса Козака із терористами «ЛНР/ДНР» та постачанням вугілля з окупованих Росією територій тягнеться ще з 2014 року. Про це повідомив виконавчий директор та член правління ЦПК Дар’я Каленюк у блозі на Українській правді.

За словами Д. Калинюк, 16 грудня 2014 року ПАТ Центренерго уклало договір із компанією Arida Global Limited з Гонконга на поставку десятків тисяч тон вугілля.

Вугілля мало закуповуватися з Південної Африки, але в 2016 році виявилось, що насправді під виглядом південноафриканського вугілля Аріда продавала державним ТЕЦ контрабандне вугілля з «ДНР/ЛНР».

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Каленюк відзначила, що ще 5 листопада 2013 року гонконзька Arida Global Limited підписала кредитний договір на 8 мільйонів доларів з кіпрською компанією Hakail Limited, бенефіціарним власником якої і був Тарас Козак.

Козак вказує бенефіціарний контроль над Hakail Limited в своїх щорічних деклараціях, починаючи від 2015 року і закінчуючи 2019 роком.

За даними держреєстру Кіпру, Hakail Limited був у власності іншої офшорної компанії Козака – Turul Investments Limited – ще від 2012 року.

Каленюк відзначила, що згідно з аудиторськими звітами, за цим кредитним договором компанія Arida отримала від кіпрського офшору Козака за 2014 та 2015 роки 7,4 млн доларів кредитних коштів.

Кредит надавався під 2.5% річних. Він не був застрахований заставним майном, і його мали повернути до 6 листопада 2015 року. Але Arida Global Limited не повернула позичені кошти, а кіпрський офшор Козака списав цей борг.

Каленюк підкреслила, що гонконзька компанія Arida Global Limited, яка постачала в Україну контрабандне вугілля з окупованих територій, в 2014-2015 роках отримувала безповоротне багатомільйонне фінансування від кіпрського офшору Козака.

Як писав Львівський портал, в ніч на 3 лютого 2021 року в Україні заблокували канали Медведчука і Козака.

Україна наклала санкції на літаки Медведчука і Козака, якими воли літали в РФ.

Влітку 2019 року уродженець Львова Тарас Козак, який є близьким другом і бізнес-партнером кума Путіна Віктора Медведчука, купив весь медіахолдинг ZIK: канал ZIK, компанії «Міст ТБ» і «ТРК «Нові комунікації».

У 2018 році Козак отримав корпоративні права на канал NewsOne. Щодо телеканалу 112, то його фактичним власником є Віктор Медведчук (номінально належить німецькому підприємцю з провінції).

Активісти неодноразово заявляли, що телеканали «112» та NewsOne є явними рупорами країни-агресора в Україні.

На початку 2019-го NewsOne штрафували за «мову ворожнечі». Моніторинг Нацради засвідчив, що в ефірі заперечують присутність російських військ на території України, виправдовують дії РФ проти територіальної цілісності України, формують уявлення про Україну як про суб’єкт агресії проти частини власної території, про «фашизм і націонал-соціалізм» керівництва України та частини населення тощо.

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